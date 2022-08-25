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    • Yaşam
    • 25.08.2022 13:46
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    • 25.08.2022 13:53
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    Sinem Çiçek'in sır ölümüyle ilgili aranan sürücü yakalandı

    İzmir'de iş görüşmesinin ardından yol üzerinde baygın bulunan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari bir araca bindiği tespit edildi. Plakası tespit edilen aracın, sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden sürücü, beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, ardından kendi evinde zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söyledi.

    Sır ölüm soruşturmasında şüpheli sürücü yakalandı

    İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili aranan ve genç kızın son görüntüsünde bindiği aracın sürücüsü yakalandı. Çiçek'in ölümüyle bir ilgisinin olmadığını söyleyen şüphelinin sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Aslıhan Sinem Çiçek'in ölmeden önce sayıkladığı isimler mercek altında | Video

    KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
    İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da iş görüşmesi için Bornova'daki bir restorana gitti. Akşam eve dönmeyince endişelenen ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Çok geçmeden kızlarının yol üzerinde baygın şekilde bulunup hastaneye sevk edildiğini öğrenen aile, hemen hastaneye gitti.

    Sinem tüm müdahalelere rağmen olayın ertesi günü hayatını kaybederken, kanında yüksek miktarda uyuşturucu olduğu tespit edildi.

    GASP SUÇUNDAN TUTUKLANDI
    Öte yandan Sinem polisler tarafından bulunduğunda yakınında da üzeri kanlı, yüzünde darp izleri olan motosikletli bir kişi tespit edildi. Üzerinde Sinem'in cep telefonu bulunan ve gözaltına alınan Burak K. "gasp" suçundan tutuklandı.

        BEYAZ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
        Öte yandan Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği ortaya çıkarken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüdeki aracın geçtiği noktalardaki kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakası tespit edilerek şüpheli C.A.'nın ulaşıldı. Adrese düzenlenen operasyonda C.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
        Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ilk ifadesinde, Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını, beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini, burada bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkartılan C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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