Sinem Çiçek'in sır ölümüyle ilgili aranan sürücü yakalandı

İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili aranan ve genç kızın son görüntüsünde bindiği aracın sürücüsü yakalandı. Çiçek'in ölümüyle bir ilgisinin olmadığını söyleyen şüphelinin sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölmeden önce sayıkladığı isimler mercek altında | Video

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İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da iş görüşmesi için Bornova'daki bir restorana gitti. Akşam eve dönmeyince endişelenen ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Çok geçmeden kızlarının yol üzerinde baygın şekilde bulunup hastaneye sevk edildiğini öğrenen aile, hemen hastaneye gitti.