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Haberler Yaşam İş görüşmesine gitti ölüsü geri geldi! Aslıhan Sinem Çiçek'in son anları kamerada! Acılı babadan flaş sözler

İş görüşmesine gitti ölüsü geri geldi! Aslıhan Sinem Çiçek'in son anları kamerada! Acılı babadan flaş sözler

İzmir'de gittiği iş görüşmesinden dönmeyen ve bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde öldüğü anlaşılan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek, kızının kanında uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Kızının otoyol kenarında tacize uğradığını iddia eden baba, "Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

15.08.2022 15:26 - Son Güncelleme: 15.08.2022 15:50
İş görüşmesine gitti ölüsü geri geldi! Aslıhan Sinem Çiçek’in son anları kamerada! Acılı babadan flaş sözler

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında Bornova'daki bir restoranda garson işi ile ilgili görüşmek için evden ayrıldı. Sinem akşam saatlerinde dönmeyince, babası Serdar Çiçek, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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İş görüşmesine gitti ölüsü geri geldi! Aslıhan Sinem Çiçek’in son anları kamerada! Acılı babadan flaş sözler

Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in cenazesi, aynı gün Hilal Habeşi Camii'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İş görüşmesine gitti ölüsü geri geldi! Aslıhan Sinem Çiçek’in son anları kamerada! Acılı babadan flaş sözler

SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA
Çiçek'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli olarak Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, çıkarıldığı mahkemece 'gasp' suçundan tutuklandı. Öte yandan Sinem'in Bornova'daki iş görüşmesinden çıktıktan sonraki anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Aslıhan Sinem Çiçek'in hafif ticari bir aracı bindiği görülüyor.

İş görüşmesine gitti ölüsü geri geldi! Aslıhan Sinem Çiçek’in son anları kamerada! Acılı babadan flaş sözler

'İKİ DEFA KALBİ DURMUŞ'
Genç kızın büyük üzüntü yaşayan babası Serdar Çiçek, kızının iş görüşmesine gitmek için ayrıldığını, kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirten Çiçek, "Kendisini daha sonra hastanede bulduk. Yüksek derecede ateşi varmış.

İş görüşmesine gitti ölüsü geri geldi! Aslıhan Sinem Çiçek’in son anları kamerada! Acılı babadan flaş sözler

Vücudunda yüksek oranda uyuşturucu madde tespit edilmiş. Ancak uyuşturucunun ne olduğunu henüz bilmediklerini söylediler. Kalbinin hızlı attığını ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ertesi gün saat 13.00'te kızım yaşamını yitirdi. İki defa kalbi durmuş" dedi.

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