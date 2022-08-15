İş görüşmesine gitti ölüsü geri geldi! Aslıhan Sinem Çiçek’in son anları kamerada! Acılı babadan flaş sözler

'İKİ DEFA KALBİ DURMUŞ'

Genç kızın büyük üzüntü yaşayan babası Serdar Çiçek, kızının iş görüşmesine gitmek için ayrıldığını, kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirten Çiçek, "Kendisini daha sonra hastanede bulduk. Yüksek derecede ateşi varmış.