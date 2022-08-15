İş görüşmesine gitti ölüsü geri geldi! Aslıhan Sinem Çiçek'in son anları kamerada! Acılı babadan flaş sözler
İzmir'de gittiği iş görüşmesinden dönmeyen ve bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde öldüğü anlaşılan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek, kızının kanında uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Kızının otoyol kenarında tacize uğradığını iddia eden baba, "Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz" dedi.
Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında Bornova'daki bir restoranda garson işi ile ilgili görüşmek için evden ayrıldı. Sinem akşam saatlerinde dönmeyince, babası Serdar Çiçek, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in cenazesi, aynı gün Hilal Habeşi Camii'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA
Çiçek'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli olarak Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, çıkarıldığı mahkemece 'gasp' suçundan tutuklandı. Öte yandan Sinem'in Bornova'daki iş görüşmesinden çıktıktan sonraki anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Aslıhan Sinem Çiçek'in hafif ticari bir aracı bindiği görülüyor.