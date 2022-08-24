Denizli'de sır cinayet aydınlanıyor! Kayıp kemikler bulundu

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir arazide polisin yaptığı aramada, 5 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2017'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin bulunması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili 1 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde; 5 yıl önce kayıp olan kişinin öldürülüp, Pınarkent Mahallesi'nde bir araziye gömüldüğünü söylediği iddia edildi.