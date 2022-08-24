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    • Yaşam
    • 24.08.2022 21:58
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    • 24.08.2022 21:58
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    Denizli'de sır cinayet aydınlanıyor! Kayıp kemikler bulundu

    Denizli'de polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 5 yıl önce kaybolan bir kişiye ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Sır cinayet aydınlanıyor! Kayıp kemikler bulundu

    Denizli'nin Honaz ilçesinde bir arazide polisin yaptığı aramada, 5 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2017'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin bulunması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili 1 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde; 5 yıl önce kayıp olan kişinin öldürülüp, Pınarkent Mahallesi'nde bir araziye gömüldüğünü söylediği iddia edildi.

    İfadenin ardından polis ekipleri, belirtilen noktada kepçeyle arama çalışması başlattı. Kazı sonucunda bir erkeğe ait kemikler bulundu. Kemik parçaları tek tek toplanıp, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturmada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle, bulunan kemiklerin kime ait olduğu açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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