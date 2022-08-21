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Mardin'deki feci kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı! Kazanın gördü tanığından şok sözler

Son dakika haberi | Mardin Derik'te TIR'ın kalabalığın arasına dalmasıyla yaşanan trafik kazası yürekleri yaktı. Korkunç kazada 20 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi ise yaralandı. Kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Feci olayın görgü tanığı Veysi Danış dehşet anlarını anlattı. "Gaziantep'ten daha kötü olduk" diyen Danış'ın açıklamaları...

21.08.2022 11:32 - Son Güncelleme: 21.08.2022 12:14
Mardin’deki feci kazanın görgü tanığından korkunç sözler: Ortalık kan gölüne döndü

Son dakika: Korkunç kaza dün Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

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Mardin’deki feci kazanın görgü tanığından korkunç sözler: Ortalık kan gölüne döndü

MARDİN'DEKİ KAZADA GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görgü tanığı Veysi Danış, feci kazaya dair gördüklerini şöyle özetledi: İlk kazada 3 kişi öldü. O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu.

Mardin’deki feci kazanın görgü tanığından korkunç sözler: Ortalık kan gölüne döndü

O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada ortalık katliam alanı oldu.

İŞTE KAZA ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Mardin’deki feci kazanın görgü tanığından korkunç sözler: Ortalık kan gölüne döndü

Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar o esnada tırın altında kalan bayağı insan kaldı.

Mardin’deki feci kazanın görgü tanığından korkunç sözler: Ortalık kan gölüne döndü

İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü, ikincisi katliam gibi oldu.

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