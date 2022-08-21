Mardin'deki feci kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı! Kazanın gördü tanığından şok sözler
Son dakika haberi | Mardin Derik'te TIR'ın kalabalığın arasına dalmasıyla yaşanan trafik kazası yürekleri yaktı. Korkunç kazada 20 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi ise yaralandı. Kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Feci olayın görgü tanığı Veysi Danış dehşet anlarını anlattı. "Gaziantep'ten daha kötü olduk" diyen Danış'ın açıklamaları...
21.08.2022 11:32 - Son Güncelleme: 21.08.2022 12:14
Son dakika: Korkunç kaza dün Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.
Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.