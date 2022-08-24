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    • Yaşam
    • 24.08.2022 17:28
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    • 24.08.2022 17:29
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    5 milyonluk vurgun yaptılar! İnternette satış yaparken bu tuzağa düşmeyin

    İstanbul'da internet üzerinden elektronik eşya satmak isteyen yüzlerce kişiyle alıcı gibi buluşma ayarlayıp paraları vermeden dolandırıp eşyalarını çaldıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 5 milyonluk vurgun yaptıkları belirlendi.

    İnterten satış yapanlara tuzak kurdular

    İstanbul'da polise başvuran çok sayıda kişi sanal ortamda elektronik eşyalarını satmaya çalışırken dolandırıldıklarını söyleyerek polise başvurdu.

    Polis tarafından yapılan çalışmada şüphelilerin ürünlerini satmak isteyenlerle müşteri gibi irtibata geçtikleri belirlendi.

    NASIL KANDIRDILAR?
    Daha sonra ürünü kendilerini getirmelerini isteyen şüphelilerin, "Şu an çok işim var. Sen ürünü çiçekçiye bırak parayı ilerdeki kuyumcudan sana verecekler" gibi bahanelerle mağdurları kandırdıkları öğrenildi.

    Şüphelilerin şüphe çekmemek için ürünleri bıraktırdıkları iş yerleri için "Babamım bu ürünü aldığından haberi yok. O yüzden hiç bir söylemeden ürünü bırakırsın" diye yalan söyledikleri belirlendi.

    Ürünü bırakan mağdurların parayı alamayınca geriye döndüklerinde bıraktıkları eşyalarında kısa süre içinde alındığını gördüklerinde polise başvurdukları belirlendi.

    17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Benzer yöntemle dolandırıldığı iddia edilen kişilerin sayısının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

    Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüphelileri yakalamak için 12 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

    103 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR
    Şüphelilerin benzer yöntemlerde ikinci el ürün satan 103 kişiyi dolandırdıkları yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tesit edildi. Şüphelilerle ilgili şikayetlerin devam ettiği, mağdur sayısının artabileceği belirtildi. Şüphelilerin dolandırıcılık bürodaki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Yaşam 5 milyonluk vurgun yaptılar! İnternette satış yaparken bu tuzağa düşmeyin
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