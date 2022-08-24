Zonguldak'ta film gibi olay! 25 köyün geçiş yoluna şerit çekti! Gerekçesi "pes" dedirtti





Yolun tapusunun kendilerine ait olduğunu aktaran Cevat Erturk, "Bu arazi bana ait. Bundan 7 sene evvel buradan yol geçecek diye devlet yetkilileri geldi. Bizden buradan yol istediler. Biz de 'veririz' dedik. Benim burada 800 metrekare yerim var, bunun yarısı yola gitti. Diğer yarısında yüksek elektrik gerilim direği var. O zaman ki vali bey buraya gelerek bu direği buradan kaldırıp yolun kenarına dikeriz dedi. Bende o zaman bu yolu veriyorum dedim.