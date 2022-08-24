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    • Yaşam
    • 24.08.2022 16:24
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    • 24.08.2022 16:30
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    Zonguldak'ta film gibi olay! 25 köyün geçiş yoluna şerit çekti! Gerekçesi "pes" dedirtti

    Zonguldak'ta bir vatandaş, 25 köyün geçişini sağlayan alternatif yolu tapulu arazisi olduğunu gerekçe göstererek trafiğe kapattı. Yolun kapandığını gören bazı sürücüler duruma tepki gösterirken, çaresizce geri dönmek durumunda kaldı.

    25 köyün geçiş yoluna şerit çekti! Gerekçesi pes dedirtti

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Tufan Erturk isimli vatandaş, 25 köyün geçişini sağlayan alternatif yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle şerit ve tel örgü çekerek ulaşıma kapattı.



    İlçeye bağlı Mollabey Köyü sakinlerinden olan Tufan Erturk, 800 metrekarelik arazisinin içerisinde bulunan ve tapulu olduğunu iddia ettiği yolu ulaşıma kapattı.

    Erturk, arazisi üzerinde bulunan direğin kaldırılmamasından dolayı böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirtirken yolun kapandığını gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen bazı sürücüler çaresizce geri dönerken bazıları da tepki gösterdi.



        Yolun tapusunun kendilerine ait olduğunu aktaran Cevat Erturk, "Bu arazi bana ait. Bundan 7 sene evvel buradan yol geçecek diye devlet yetkilileri geldi. Bizden buradan yol istediler. Biz de 'veririz' dedik. Benim burada 800 metrekare yerim var, bunun yarısı yola gitti. Diğer yarısında yüksek elektrik gerilim direği var. O zaman ki vali bey buraya gelerek bu direği buradan kaldırıp yolun kenarına dikeriz dedi. Bende o zaman bu yolu veriyorum dedim.

        Ben herhangi bir para maddi hiçbir şey talep etmiyorum. Devletin yetkilileri bize söz verdiler. 'Bu direği yolun kenarına almak kolay' dediler. Aradan 6 sene geçti ve bu direk alınmadı. Burada hiçbir işlem yapamıyorum. Burada bir binam var çatısını dahi yapamıyorum. Elektrik bağlamıyorlar, onu bile kestiler" dedi. Erturk, yolun tekrar ulaşıma açmak için tek şartının elektrik direğinin kaldırılması olduğunu söyledi.

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        Haberler Yaşam Zonguldak'ta film gibi olay! 25 köyün geçiş yoluna şerit çekti! Gerekçesi "pes" dedirtti
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