Zonguldak'ta film gibi olay! 25 köyün geçiş yoluna şerit çekti! Gerekçesi "pes" dedirtti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Tufan Erturk isimli vatandaş, 25 köyün geçişini sağlayan alternatif yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle şerit ve tel örgü çekerek ulaşıma kapattı.
İlçeye bağlı Mollabey Köyü sakinlerinden olan Tufan Erturk, 800 metrekarelik arazisinin içerisinde bulunan ve tapulu olduğunu iddia ettiği yolu ulaşıma kapattı.
Erturk, arazisi üzerinde bulunan direğin kaldırılmamasından dolayı böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirtirken yolun kapandığını gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen bazı sürücüler çaresizce geri dönerken bazıları da tepki gösterdi.