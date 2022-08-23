Gaziantep'teki katliam gibi kazada yeni gelişme! Şoför ifade değiştirdi! Gerçek apaçık ortaya çıktı: Facia geliyorum demiş
Son dakika haberi | Cumartesi günü Gaziantep'te yaşanan ve 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin ise yaralandığı kazada tutuklanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, "Ekipleri kaza bölgesine 20-30 metre kala gördüm" şeklinde verdiği savunma ile kendisini savundu. Kazanın sorumlusu otobüs şoförünün jandarma ve emniyette verdiği ifadeler arasındaki fark ise dikkat çekti. Olay yeri incelemesi ise kazanın nedenini apaçık bir şekilde ortaya çıkardı. İşte Gaziantep'teki katliam gibi kaza ile ilgili son gelişmeler...
Son dakika haberler: Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tutuklanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, "Yol kenarındaki ekipleri kaza bölgesine 20-30 metre kala gördüm" diyerek kendisini savundu. Ancak yapılan incelemede otobüsün hızının saatte 130 kilometre olduğu ve yolda 307 metre fren izi tespit edildi. Memiş'in ifadesinin Jandarma'da verdiği ifade ile çeliştiği tespit edildi. İşte kahreden kazanın yaşandığı anlarla ilgili elde edilen önemli son dakika bilgileri...
ANBEAN KAZANIN GELİŞİMİ
Gaziantep- Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde 20 Ağustos Cumartesi günü bir otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
YALPALADIKTAN SONRA YAN YATIP SÜRÜKLENEREK GELMEYE BAŞLADI
İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu kişilerin yardım çalışmaları sırada, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizip devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı.