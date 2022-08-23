Gaziantep’teki katliam gibi kazada yeni gelişme! Şoför ifade değiştirdi! Gerçek apaçık ortaya çıktı: Facia geliyorum demiş

Son dakika haberler: Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tutuklanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, "Yol kenarındaki ekipleri kaza bölgesine 20-30 metre kala gördüm" diyerek kendisini savundu. Ancak yapılan incelemede otobüsün hızının saatte 130 kilometre olduğu ve yolda 307 metre fren izi tespit edildi. Memiş'in ifadesinin Jandarma'da verdiği ifade ile çeliştiği tespit edildi. İşte kahreden kazanın yaşandığı anlarla ilgili elde edilen önemli son dakika bilgileri...