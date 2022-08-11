Sarıyer sahilinde tepki çeken görüntü: Denizi pislik götürüyor

BEN BURAYI HİÇ BÖYLE GÖRMEDİM

Sahile gezmeye gelen ve daha önce burasının bu kadar kötü olmadığını ifade eden Yüksel Demircioğlu, "Son yıllarda biz böyle bir pislik görmemiştik. Çok vahim bir durum. Çocukken buralar daha temizdi, burada yüzüyorduk. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar daha iyiydi. Hiç ilgilenilmiyor. Az önce buradan temizleme aracı geçti. Buraya bakarak geçti ama süpürmedi. Her zaman böyle değil ama bugün daha kötü. Ben burayı hiç böyle görmedim. Ben doğma büyüme buralıyım, böyle bir şey görmedim'' şeklinde konuştu.