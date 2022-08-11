Sarıyer sahilinde tepki çeken görüntü: Denizi pislik götürüyor

Sarıyer'de bulunan Kilyos sahilinde günlerdir devam eden deniz kirliliği sürüyor. Kilyos sahilinin ardından Kireçburnu sahili de kirlilikten nasibini aldı. Deniz üzerinde plastik atık ve çöplerden oluşan tabaka nedeniyle sahile gezmeye gelen vatandaşlar, gereğinin yapılmasını istediklerini belirtti. Öte yandan temizleme aracının sahili temizlemeden gittiği görüldü.
SARIYER GİBİ BİR YERE BÖYLE MANZARA YAKIŞMAZ
Sahilde oturan bir vatandaş, "Boğazın pisliğini görüyorsunuz. Sarıyer gibi bir yere böyle manzara yakışmaz. Sabahtan beri burası böyle. Yetkililerden bir an önce buranın temizlenmesini istiyoruz. Bunların görülmesi ve bu pisliğin bir an önce temizlenmesi lazım. Çünkü bu pislik her yere dağılıyor. Dağılınca da deniz kirliliği oluyor. Birikip çoğalınca pislik her tarafa yayılıyor. Yetkililerin bir an önce burayı temizlemesini istiyoruz" dedi.
BEN BURAYI HİÇ BÖYLE GÖRMEDİM
Sahile gezmeye gelen ve daha önce burasının bu kadar kötü olmadığını ifade eden Yüksel Demircioğlu, "Son yıllarda biz böyle bir pislik görmemiştik. Çok vahim bir durum. Çocukken buralar daha temizdi, burada yüzüyorduk. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar daha iyiydi. Hiç ilgilenilmiyor. Az önce buradan temizleme aracı geçti. Buraya bakarak geçti ama süpürmedi. Her zaman böyle değil ama bugün daha kötü. Ben burayı hiç böyle görmedim. Ben doğma büyüme buralıyım, böyle bir şey görmedim'' şeklinde konuştu.
KİLYOS SAHİLİ PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR
Kilyos sahilinde yürüyüş yapan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen da, gördüğü manzara karşısında öfkeye kapılarak İnstagram'dan hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Sarıyer Belediyesi'ne "Bu bir skandaldır, yetkilileri göreve çağırıyorum" diyerek tepki gösterdi. Allen'ın paylaştığı görüntüler de sahil boyunca plastik atıklar ve yunus ölüsü görüldü.