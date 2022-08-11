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    • Yaşam
    • 11.08.2022 17:58
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    • 11.08.2022 17:58
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    Eşinin öldüğü kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı

    Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerden Çağatay Keçeli'nin ağır yaralanan eşi Bensu Keçeli de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Eşi olay yerinde kendisini hastanede öldü

    Muğla'nın Milas ilçesinde, eşi 30 yaşındaki Çağatay Keçeli ile arkadaşının öldüğü kazada yaralanan 31 yaşındaki Bensu Keçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
    7 Ağustos sabahı, Ören Mahallesi Alatepe mevkisinde 33 yaşındaki Recep Argun'un kullandığı P-035-DZ yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Argun ile Çağatay Keçeli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI YİTİRDİ
    İtfaiye erleri, araçta sıkışan 35 yaşındaki Yasin Uysal ile Bensu Keçeli'yi de kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Recep Argun'un Hollanda'dan Milas'a tatil için geldiği, araçtaki diğer kişilerin ise arkadaşları olduğu öğrenildi.

    Çağatay Keçeli ile evli Bensu Keçeli de 4 gündür tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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