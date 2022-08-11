Eşinin öldüğü kazada yaralanan Bensu da kurtarılamadı

4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI YİTİRDİ

İtfaiye erleri, araçta sıkışan 35 yaşındaki Yasin Uysal ile Bensu Keçeli'yi de kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Recep Argun'un Hollanda'dan Milas'a tatil için geldiği, araçtaki diğer kişilerin ise arkadaşları olduğu öğrenildi.