Yasemin Allen'dan Kilyos’taki kirliliğe tepki! Plastik atıkları ve ölen yunus balığı yavrusunu paylaştı İBB’ye isyan etti: "Yazıklar olsun"
Yasemin Allen Kilyos'taki kirliliğe tepki! Plastik atıkları ve ölen yunus balığı yavrusunu paylaştı, İBB'ye isyan etti. Kilyos Sahili'nde plastik atıkları ve ölen yunus balığını gören oyuncu Yasemin Kay Allen, Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Sarıyer Belediyesi'ne "Bu bir skandaldır, yetkilileri göreve çağırıyorum" diyerek tepki gösterdi.
09.08.2022 12:07 - Son Güncelleme: 09.08.2022 12:30
"YAZIKLAR OLSUN"
Yasemin Allen'dan Kilyos'taki kirliliğe tepki! Plastik atıkları ve ölen yunus balığı yavrusunu paylaştı İBB'ye isyan etti.
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, yürüyüş yapmak için gittiği Kilyos Sahili'nde gördüğü atıklar ve karaya vurmuş yunus balığını görünce sinirlerine hakim olamadı.
"YUNUS BALIĞI PLASTİK YEMEKTEN ÖLMÜŞ"
Instagram hesabından hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen oyuncu, sahildeki plastik atıkları ve öldüğü için karaya vuran yunus balığını göstererek öfke kustu.