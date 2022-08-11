İstanbul ve İzmir'de kan donduran kazalar! Aynı kaderi yaşadılar: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, TEM Otoyolu Haramidere bağlantısında saat 03.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, herhangi bir trafik ışığı ve yaya geçidi olmayan yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye seyir halindeki kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi kanlar içinde yere serildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişinin kaza sonrası hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 2 şeridi trafiğe kapatarak, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı.



Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

BENZER BİR KAZA İZMİR'DE YAŞANDI

Öte yandan benzer bir kaza İzmir'de meydana geldi. Kaza, 22.15 sıralarında Seferihisar ilçesi Karakayalar bölgesinde meydana geldi. Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Şadumun Gayır'a İzmir İstikametinden Seferihisar istikametine giden ve N. Ş. idaresindeki 34 ZB 6832 plakalı bir otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gayır'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın ambulans ile Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan tahlisiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede sıkça yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazalar vatandaşları isyan ettirirken, mahalle sakinleri bir kaza daha yaşanmadan üst geçit yapılmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.