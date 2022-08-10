Bursa'daki çöp evden çıkan Cem Muhammet'ten haber var! Sağlık durumu nasıl?

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun yakın zamanda taburcu edileceğini bildirdi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren 9 yaşındaki C.M.A'yı ziyaret eden Özkan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Çocuğu özellikle 2 gündür çok neşeli gördüğünü ve bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Özkan, "Vücutsal olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Her gün istediğimiz oranda kilo alımları var. Şu etapta sadece psikiyatrik tedavi ön planda gözüküyor." dedi.
Özkan, C.M.A'nın yaşıtları gibi oyun oynadığını ve herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hareket ettiğini, iştahının yerinde, ortamdan ve yemeklerden memnun olduğunu belirtti.
Annesinin de çocuk psikiyatristi ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının izinleri doğrultusunda istediği zaman çocuğunu görebildiğini söyleyen Özkan, baba ile ilgili konuda ise şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.
Çocuğun hastanedeki tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Özkan, "Çok yakın bir zamanda taburculuğu planlanıyor. Herhangi bir sağlık problemi yok şu anda. Bundan sonraki süreçte de yine ara ara çocuk doktorlarımız görecek ve çocuk psikiyatristlerimiz tedaviye devam edecek. Çünkü o daha uzun süreç elbette." diye konuştu.