Bursa'daki çöp evden çıkan Cem Muhammet'ten haber var! Sağlık durumu nasıl?

Çocuğu özellikle 2 gündür çok neşeli gördüğünü ve bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Özkan, "Vücutsal olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Her gün istediğimiz oranda kilo alımları var. Şu etapta sadece psikiyatrik tedavi ön planda gözüküyor." dedi.

Özkan, C.M.A'nın yaşıtları gibi oyun oynadığını ve herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hareket ettiğini, iştahının yerinde, ortamdan ve yemeklerden memnun olduğunu belirtti.