Bursa’daki çöp evde teyzesi tarafından alıkonulan Cem Muhammet’in annesinden flaş hamle! Başvuruda bulunacak

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan ve 15 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın sağlık durumunun, her geçen gün daha iyiye gittiği açıklandı.