Bursa'daki çöp evde teyzesi tarafından alıkonulan Cem Muhammet'in annesinden flaş hamle! Başvuruda bulunacak
Türkiye Bursa'daki çöp evde teyzesi tarafından alıkonulan 9 yaşındaki Cem Muhammet'i günlerce konuşmuş her yeni gelişmeyi takip etmişti. Muhammet'in hastanedeki tedavisi devam ederken anne Yasemin A. rutubet nedeniyle duvarlardaki sıvaların tutmadığı oğlunun da 1 gün kaldığı evden birkaç gün sonra taşınacağını açıkladı. Yasemin A., daha sonra oğlunu almak için başvuru yapacağını belirtti.
08.08.2022 13:53 - Son Güncelleme: 08.08.2022 13:53
Bursa'daki çöp evden kurtarılan Cem Muhammet A.'nın (9) annesi Yasemin A., rutubet nedeniyle duvarlardaki sıvaların tutmadığı oğlunun da 1 gün kaldığı evden birkaç gün sonra taşınacağını açıkladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan ve 15 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın sağlık durumunun, her geçen gün daha iyiye gittiği açıklandı.
CEM'İN KALDIĞI ANTALYA'DAKİ EV GÖRÜNTÜLENDİ
Cem Muhammet'in Bursa'dan geldikten sonra bir gününü geçirdiği evin içini görüntüledi. Su tesisatı onarılmadığı için zemin kattaki dairesinin duvar sıvalarının kabarıp düştüğünü, içeride yüksek rutubet oluştuğunu belirten Yasemin A., yeni bir ev kiraladığını söyledi.