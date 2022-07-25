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Türkiye Bursa'daki çöp evi konuşuyor! İşte 1 yıldır alıkonulan Cem Muhammed'in son hali! Annesinden ilk isteği bakın ne olmuş

Türkiye iki gündür Bursa'daki çöp ev skandalını konuşuyor. Tahliyesine karar verilen çöp eve giden ekipler 9 yaşında küçük bir çocuk bulmuştu. Teyzesi tarafından alıkonulduğu öğrenilen küçük Cem Muhammed'in içler acısı görüntüsü yürek dağlamıştı. Koruma altına alınan Cem Muhammed'in son hali ortaya çıktı. Uzamış olan saçları ve tırnakları kesilirken annesinden ilk isteği ise gülümsetti.

25.07.2022 16:08 - Son Güncelleme: 25.07.2022 16:18
Türkiye Bursa’daki çöp evi konuşuyor! İşte 1 yıldır alıkonulan Cem Muhammed’in son hali! Annesinden ilk isteği bakın ne olmuş

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammed A. (9), Antalya'da devlet korumasına alındı. Emniyete götürülen Yasemin A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Türkiye Bursa’daki çöp evi konuşuyor! İşte 1 yıldır alıkonulan Cem Muhammed’in son hali! Annesinden ilk isteği bakın ne olmuş

Cem Muhammed A., çöp evden kurtarılıp, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince berbere götürülüp, saçları kestirildi.

Türkiye Bursa’daki çöp evi konuşuyor! İşte 1 yıldır alıkonulan Cem Muhammed’in son hali! Annesinden ilk isteği bakın ne olmuş

Duş aldırılıp, temizlendi, tırnakları da kesildi.

Türkiye Bursa’daki çöp evi konuşuyor! İşte 1 yıldır alıkonulan Cem Muhammed’in son hali! Annesinden ilk isteği bakın ne olmuş

Cem Muhammed A.'nın, dün Antalya'da annesine teslim edildikten sonra ilk olarak ondan kuruyemiş ve çikolata istediği öğrenildi.

Türkiye Bursa’daki çöp evi konuşuyor! İşte 1 yıldır alıkonulan Cem Muhammed’in son hali! Annesinden ilk isteği bakın ne olmuş

Cem Muhammed A.'nın kuruyemiş yerken de fotoğrafları ortaya çıktı.

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