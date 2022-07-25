Türkiye Bursa’daki çöp evi konuşuyor! İşte 1 yıldır alıkonulan Cem Muhammed’in son hali! Annesinden ilk isteği bakın ne olmuş

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammed A. (9), Antalya'da devlet korumasına alındı. Emniyete götürülen Yasemin A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.