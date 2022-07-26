Cem Muhammet'in ilk yaşadığı ev görüntülendi! Çöp evden çıkan çocuğun son durumu nasıl?
Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet'in ilk yaşadığı evi A Haber kameraları görüntüledi. Küçük çocuğun son durumuyla ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, "Çok iştahlı, gelen her şeyi çok çabuk bitiriyormuş. Ufak tefek ciltte kuruluk vardı, ciddi bir yarası yoktu ama yine de çok ciddi bir güçsüzlüğü var." ifadelerini kullandı.
26.07.2022 14:39 - Son Güncelleme: 26.07.2022 14:41
Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet'in ilk yaşadığı evi A Haber kameraları görüntüledi.
İLK YAŞADIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ