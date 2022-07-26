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Haberler Yaşam Cem Muhammet'in ilk yaşadığı ev görüntülendi! Çöp evden çıkan çocuğun son durumu nasıl?

Cem Muhammet'in ilk yaşadığı ev görüntülendi! Çöp evden çıkan çocuğun son durumu nasıl?

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet'in ilk yaşadığı evi A Haber kameraları görüntüledi. Küçük çocuğun son durumuyla ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, "Çok iştahlı, gelen her şeyi çok çabuk bitiriyormuş. Ufak tefek ciltte kuruluk vardı, ciddi bir yarası yoktu ama yine de çok ciddi bir güçsüzlüğü var." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
26.07.2022 14:39 - Son Güncelleme: 26.07.2022 14:41
Cem Muhammet’in ilk yaşadığı ev görüntülendi! Çöp evden çıkan çocuğun son durumu nasıl?

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet'in ilk yaşadığı evi A Haber kameraları görüntüledi.

İLK YAŞADIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cem Muhammet’in ilk yaşadığı ev görüntülendi! Çöp evden çıkan çocuğun son durumu nasıl?

Tutuklanan teyze "Ananesiyle birlikte yaşıyorduk, o öldükten sonra bu eve taşındık" demişti.

Cem Muhammet’in ilk yaşadığı ev görüntülendi! Çöp evden çıkan çocuğun son durumu nasıl?

KORECE YAZILAR
Muhammet'in daha önce yaşadığı evde de çöp evde olduğu gibi benzer Korece yazılar olduğu görüldü.

Cem Muhammet’in ilk yaşadığı ev görüntülendi! Çöp evden çıkan çocuğun son durumu nasıl?

CEM MUHAMMET'İN SON DURUMU NASIL?
Cem Muhammet'in dün geceyi rahat ve güvende geçirdiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, "Hem medikal hem ruhsal tedavisi zaman alacak.

Cem Muhammet’in ilk yaşadığı ev görüntülendi! Çöp evden çıkan çocuğun son durumu nasıl?

Dün gece rahat geçirdiğini ifade etti. Kan değerleri düşüktü, kalp fonksiyonları şu an için biraz sıkıntılı, onları takip ediyoruz. Pskiyatri tedavisi devam ediyor." dedi.

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