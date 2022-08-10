Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.08.2022 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2022 17:18
    ABONE OL

    Antalya'da 'torbacı'lara baskın: 53 gözaltı

    Son dakika haberleri... Antalya'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

    Torbacılar kaçamadı!

    Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.

    Evler ve otomobillerdeki aramalarda 8 kilo 509 gram esrar, 64 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi, 2 gram kokain, 43,47 gram metamfetamin, 5 bin 853 adet ecstasy, 163 yeşil reçeteye tabi hap, 7 adet yaklaşık 2 bin 100 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 4 silah ve 4 mermi, uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 14 bin 475 TL ile 10 dolar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 53 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tanal’a Dadaş ayarı
    Haberler Yaşam Antalya'da 'torbacı'lara baskın: 53 gözaltı
        SON DAKİKA