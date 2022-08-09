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    • Yaşam
    • 09.08.2022 13:20
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    • 09.08.2022 13:20
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    Beyza Doğan'ı katleden katil zanlısı Salim Tekin öldü

    İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdükten sonra aynı silahla kafasına sıkan 28 yaşındaki katil zanlısı Salim Tekin bugün hayatını kaybetti.

    Beyza’yı katleden katil zanlısı öldü

    İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan, sosyal medyadan tanıştığı ve bir süre sonra saplantılı aşığı haline geldiği iddia edilen 28 yaşındaki Salim Tekin tarafından ensesinden vuruldu. Tekin aynı tabancayla intihara teşebbüs etmişti. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Katil zanlısı Salim Tekin'in bugün öldüğü bilgisine ulaşıldı.

    "35 KERE ŞİKAYETTE BULUNDUM"
    Önceki gün Adli Tıp Kurumu önünde konuşan baba Cuma Doğan, "Kızım ilk kaçırıldığı zaman çocuk büroya gittim, şikâyette bulundum. Bakırköy Adliyesi'ne 35 kere şikâyette bulundum. Bu kişi yine bizi takip edip kızımın dışarı çıktığı bir saatte binaya girip bir üst katta bekliyor. Kızım 'İstemiyorum, gelmiyorum' diye ona yalvarıyor. 700 bin liraya soygun yaptığını söylüyor, birlikte yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Diğer kızım ise 'Yardım edin' diye bağırdığında kızımın kafasına sıkıyor. Ardından kendi kafasına sıkıyor" diye yaşananları anlattı.

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    Haberler Yaşam Beyza Doğan'ı katleden katil zanlısı Salim Tekin öldü
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