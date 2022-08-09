Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.08.2022 12:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2022 12:50
    ABONE OL

    Aşırı hız felaket getirdi: Dereye düşen otomobil Merve ile arkadaşına mezar oldu

    Muğla'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, dereye düştü. Sürücü 41 yaşındaki Durmuş Tunç ve arkadaşı 25 yaşındaki Merve Önder hayatını kaybetti. Tunç ve Önder'in cansız bedenlerini derenden dalgıç polisler çıkardı.

    Dereye düşen otomobilde Merve ile arkadaşı öldü

    Muğla'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye düşen otomobilde sürücü ve arkadaşı yaşamını yitirdi.

    DEREYE YUVARLANDI
    Saat 02.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde, Kabataş Plajı yönüne giden Durmuş Tunç'un kullandığı 48 AIL 846 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

    CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI
    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis dalgıçların sudan çıkardığı sürücü Tunç ile araçtaki arkadaşı Merve Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        KAZA NEDENİ: AŞIRI HIZ
        Fethiye'de elektrik ustası olan Durmuş Tunç ile Merve Önder'in cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Jandarma, aşırı hızdan kaynaklandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Silahla bakan odası bile bastı!
        Haberler Yaşam Aşırı hız felaket getirdi: Dereye düşen otomobil Merve ile arkadaşına mezar oldu
            SON DAKİKA