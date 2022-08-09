Aşırı hız felaket getirdi: Dereye düşen otomobil Merve ile arkadaşına mezar oldu

Muğla'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye düşen otomobilde sürücü ve arkadaşı yaşamını yitirdi.
DEREYE YUVARLANDI
Saat 02.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde, Kabataş Plajı yönüne giden Durmuş Tunç'un kullandığı 48 AIL 846 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis dalgıçların sudan çıkardığı sürücü Tunç ile araçtaki arkadaşı Merve Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi.