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    • Yaşam
    • 09.08.2022 15:31
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    • 09.08.2022 15:31
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    4.5 yıldır kayıptı! Cansız bedeni parçalara ayrılmış halde yol kenarında bulundu

    İstanbul’da 4 buçuk yıl önce kaybolan nakliyeci ve Galatasaray Kongre üyeliği yapmış olan Tekin Uğurlu her yer aranmasına karşın bulunamadı. Kısa bir süre önce yapılan ihbarın ardından gerçekleştirilen çalışmalarda; Uğurlu’nun cesedi Pendik’te bir yol kenarından çıkarıldı. Cesedin parçalara ayrılmış şekilde birkaç ayrı alana gömüldüğü ortaya çıktı. Uğurlu’nun ofisinde son görüştüğü yakın arkadaşı M.K.’yı ve onun eşini, annesini ve babasını gözaltına alındı.

    Kan donduran cinayet! Parçalara bölüp gömmüşler

    İstanbul'da 4.5 yıl önce kaybolan nakliyeci 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu'nun öldürülüp parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı.

    ARAMA ÇALIŞMALARINDAN SONUÇ ÇIKTI
    2 çocuk babası Tekin Uğurlu İstanbul'da 8 Ocak 2018'de bir anda ortadan kayboldu. Ailesi akrabaları hemen kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Uğurlu'ya dair her hangi bir iz bulunmadı. Akrabaları son görüştüğü arkadaşının da adını söyledi ancak bir sonuç alınmadı.

    AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Geçtiğimiz günlerde Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine gelen bir ihbar üzerine dosya yeniden açıldı. Kayıp Masası ekiplerince yapılan çalışmada Uğurlu'nun ofisinde son görüştüğü yakın arkadaşı M.K.'yı ve onun eşini, annesini ve babasını gözaltına aldı.

    GARAJDA PARÇALAYIP POŞETE KOYMUŞLAR
    İddiaya göre Tekin Uğurlu alacaklısı olan ve yakın arkadaşı olan M.K. ile görüşmüş bir daha haber alınamamıştı. Uğurlu'nun M.K.'nın evinde öldürülüp, aynı evin garajında parçalandığı ve 3 ayrı poşete konduğu değerlendirildi.

        CESET PARÇALARI YOL KENARINA GÖMÜLMÜŞ
        Ardından da parçalara ayrılan ceset Pendik'te yol kenarında gömülmüştü. Polis geçtiğimiz Perşembe gecesi şüpheli alanda yaptığı kazıda cesede ait kemik parçalarını çeşitli alanlara gömülmüş olarak buldu.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
        Aynı aileden gözaltına alınan 4 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerin emniyette olayı itiraf etmedikleri öğrenildi.

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