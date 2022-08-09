4.5 yıldır kayıptı! Cansız bedeni parçalara ayrılmış halde yol kenarında bulundu

İstanbul'da 4.5 yıl önce kaybolan nakliyeci 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu'nun öldürülüp parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDAN SONUÇ ÇIKTI

2 çocuk babası Tekin Uğurlu İstanbul'da 8 Ocak 2018'de bir anda ortadan kayboldu. Ailesi akrabaları hemen kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Uğurlu'ya dair her hangi bir iz bulunmadı. Akrabaları son görüştüğü arkadaşının da adını söyledi ancak bir sonuç alınmadı.