4.5 yıldır kayıptı! Cansız bedeni parçalara ayrılmış halde yol kenarında bulundu

İstanbul'da 4.5 yıl önce kaybolan nakliyeci 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu'nun öldürülüp parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı.
ARAMA ÇALIŞMALARINDAN SONUÇ ÇIKTI
2 çocuk babası Tekin Uğurlu İstanbul'da 8 Ocak 2018'de bir anda ortadan kayboldu. Ailesi akrabaları hemen kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Uğurlu'ya dair her hangi bir iz bulunmadı. Akrabaları son görüştüğü arkadaşının da adını söyledi ancak bir sonuç alınmadı.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Geçtiğimiz günlerde Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine gelen bir ihbar üzerine dosya yeniden açıldı. Kayıp Masası ekiplerince yapılan çalışmada Uğurlu'nun ofisinde son görüştüğü yakın arkadaşı M.K.'yı ve onun eşini, annesini ve babasını gözaltına aldı.
GARAJDA PARÇALAYIP POŞETE KOYMUŞLAR
İddiaya göre Tekin Uğurlu alacaklısı olan ve yakın arkadaşı olan M.K. ile görüşmüş bir daha haber alınamamıştı. Uğurlu'nun M.K.'nın evinde öldürülüp, aynı evin garajında parçalandığı ve 3 ayrı poşete konduğu değerlendirildi.