Koruma kararı olmasına rağmen 16 yaşındaki Beyza Doğan katledildi! Acılı baba isyan etti

Bahçelievler'de geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.30 sıralarında korkunç bir cinayet yaşandı. 28 yaşındaki Selim Tekin, saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Katil, daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu. O esnada evde bulunan Beyza Doğan'ın kardeşi "Kardeşimi kurtarın" diye bağırdı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. 16 yaşındaki Beyza Doğan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.







ACILI BABA ÇILDIRDI

Baba Cuma Doğan da, "Bu adam 1.5 yıl önce Instagram'dan benim kızımla konuşmaya başlamış. Kızıma kötü sözler yazmış. Kız kabul etmiyordu. Bu kez tehditler başladı. Kızı Bağcılar Meydanı'na çağırdı ve orada kaçırdı. Benim şu anda adliyede bu şahıs hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı beş kere kaçırdı. Olay olmadan önce benim evime gelip tekmeyle saldırdı, kapımı tekmeledi. Daha sonra ben savcıya gittim şikayette bulundum, savcı koruma kararı çıkardı. Kızımı yok ettiler" dedi. Beyza'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek.

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