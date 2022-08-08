Ailesi Müge Anlı’dan da yardım istemiş! Saplantılı aşığı tarafından ensesinden vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan hayatını kaybetti!

İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Beyza Doğan sosyal medyadan tanıştığı ve bir süre sonra saplantılı aşık haline geldiği iddia edilen 28 yaşındaki Selim Tekin tarafından ensesinden vuruldu.
Tekin aynı tabancayla intihar etmeye kalktı. Hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan çalışmalarda Beyza Doğan'ın ailesinin geçtiğimiz yıl Müge anlı ile Tatlı Sert programına da çıktığı ve Beyza'yı aradıkları öğrenildi.
Beyza Doğan'ın babası Cuma Doğan, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı yeni açıklamada, "700 bin liraya soygun yaptığını söylüyor, birlikte yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Diğer kızım ise 'yardım edin' diye bağırdığında kızımın kafasına sıkıyor" dedi.