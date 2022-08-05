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    • Yaşam
    • 05.08.2022 10:59
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    • 05.08.2022 11:08
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    Kadıköy'de şok saldırı: Köpeğine toz geldiği gerekçesiyle temizlik görevlisinin burnunu kırdı

    Son dönemde sık sık köpek saldırıları yaşanırken bu kez ilginç bir olay yaşandı. Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen bir şahıs kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı. Temizlik işçisinin burnu kırıldı.

    DHA
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    Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen bir şahıs kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı.

    "KÖPEĞİME TOZ GELDİ" DEYİP SALDIRDI
    Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi.

    İddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı.

    İŞÇİNİN BURNU KIRILDI
    Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darp etti.

    Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun'un burnu kırıldı.

        Temizlik işçisi Aydın Çoşkun'un Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldığı öğrenildi. Aydın Çoşkun Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Haberler Yaşam Kadıköy'de şok saldırı: Köpeğine toz geldiği gerekçesiyle temizlik görevlisinin burnunu kırdı
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