Kadıköy'de şok saldırı: Köpeğine toz geldiği gerekçesiyle temizlik görevlisinin burnunu kırdı

Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen bir şahıs kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı.
"KÖPEĞİME TOZ GELDİ" DEYİP SALDIRDI
Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı.
İŞÇİNİN BURNU KIRILDI
Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darp etti.
Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun'un burnu kırıldı.