Kadıköy'de şok saldırı: Köpeğine toz geldiği gerekçesiyle temizlik görevlisinin burnunu kırdı

Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen bir şahıs kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı.

"KÖPEĞİME TOZ GELDİ" DEYİP SALDIRDI

Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı.