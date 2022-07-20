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    • Yaşam
    • 20.07.2022 10:26
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    • 20.07.2022 11:08
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    Başıboş köpek Ege Üniversitesi'nin mezuniyet törenini birbirine kattı! Tören alanına girdi öğrencilere saldırdı

    Son dakika haberi | İzmir'de başıboş köpekler, Ege Üniversitesi'nin mezuniyet törenini bastı. Törende bulunan kişilere saldıran köpek, 12 öğrenciyi çeşitli yerlerinden ısırdı. Üniversitenin konuyla ilgili bir açıklama yapmaması tepki çekti.

    Mezuniyet töreni alanına girdi öğrencilere saldırdı

    Sayıları her geçen gün artan başıboş köpekler, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor.

    Son olarak İzmir Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı çerçevesinde dün düzenlenen mezuniyet törenine, başıboş köpek damga vurdu.

    ÖĞRENCİLER VE YAKINLARINI ISIRDI: 12 YARALI
    Çok sayıda öğrenci ve ailelenin bulunduğu alana gelen başıboş bir köpek, burada insanlara saldırdı.

    Başıboş köpeğin saldırısında 12 öğrenci yaralandı. Bazı öğrenci ve yakınlarının köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    MEZUNİYETİ GÖLGELEDİ
    Görüntülerde, tören alanında bulunan köpeğin insanlara saldırdığı, öğrencilerin ve yakınlarının korkuyla kaçıştığı ve köpeğin alanda bulunan görevlilerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı yer alıyor.

    ÜNİVERSİTEDEN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
    Öte yandan, göre görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda üniversite yönetimine tepki gösterirken, üniversiteden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da yine gelen tepkiler arasında oldu.

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    Mezuniyet töreni alanına girdi öğrencilere saldırdı
    Haberler Yaşam Başıboş köpek Ege Üniversitesi'nin mezuniyet törenini birbirine kattı! Tören alanına girdi öğrencilere saldırdı
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