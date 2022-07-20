Başıboş köpek Ege Üniversitesi'nin mezuniyet törenini birbirine kattı! Tören alanına girdi öğrencilere saldırdı

Sayıları her geçen gün artan başıboş köpekler, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor.

Son olarak İzmir Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı çerçevesinde dün düzenlenen mezuniyet törenine, başıboş köpek damga vurdu.

ÖĞRENCİLER VE YAKINLARINI ISIRDI: 12 YARALI

Çok sayıda öğrenci ve ailelenin bulunduğu alana gelen başıboş bir köpek, burada insanlara saldırdı.

Başıboş köpeğin saldırısında 12 öğrenci yaralandı. Bazı öğrenci ve yakınlarının köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.