Antalya'da sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan ve ölen Mahra'nın ailesi: Başıboş köpekler toplansın

Ali Asaf'ın evinin balkonunda köpeklerin saldırısına uğrayan, henüz ikinci yaşını bile göremeyen bir bebek, Mustafa Topal'ın ise kendi sokağında, başıboş köpeklere yem olan bir amca olduğunu dile getiren Pınar çifti, Mehmet Arsoy'un ise tekerlekli sandalyesinde ilerlerken başıboş köpeklerin saldırısıyla kanala düşen bir engelli olduğunu belirterek, "Daha bilmediklerimiz, duyamadıklarımız var" dedi.