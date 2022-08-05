Acılı anne 49 gündür oğlunu göremiyor: Cem Muhammet gibi olmasın

Bursa'da boşandıktan sonra vekaleti annede olan ve görüş günü pedagog aracılığıyla babaya verilen ve 49 gündür geri getirilmeyen 3,5 yaşındaki M.E.'nin dramı izleyenlerin yüreğini burkuyor.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
Bursa'da 2019 yılında boşanma kararı alan S.D. (34) ve M.D. (35) ilk celsede boşanırken, mahkeme tek çocuk olan 3 buçuk yaşındaki M.E.'nin vekaletini anneye verdi. Baba M.D.'nin ise belirli günlerde belirli saatler arasında oğlunu görebilmesi ve vakit geçirmesi için mahkeme karar kıldı. M.E. her görüş gününde babaya pedagog aracılığıyla verildi.
ANNESİ İLE HİÇ GÖRÜŞTÜRMEDİ
Son olarak mahkeme tarafından Baba ve oğlun arasındaki kişisel ilişkinin kurulması amacıyla 1 Temmuz ve 31 Temmuz günleri arasında M.E.'nin babada kalması belirlendi. Fakat oğlu M.E.'yi anneden aldıktan sonra telefonları kapatan ve her yerden engelleyen baba M.D. oğlunu bu süreçte hiç bir şekilde annesi ile görüştürmedi. Daha önceleri de görüş günlerini ihlal ederek oğlunu annesi ile görüştürmeyen yada geç getiren babadan şikayetçi olan anne yaşanan bu son olayla birlikte perişan olduğunu, oğlunun sağlık durumunu merak ettiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.
SÜREKLİ İHLAL ETMEYE BAŞLADI
Anne S.D., pedagog aracılığıyla teslim ettiğini çocuğunu 49 gündür göremediğini, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve her yere fotoğraflarını asarak kayıp başvurusu yaptığını da belirtti.
Anne S.D. şunları söyledi:
Çocuğumun sağlığından şüpheleniyorum. Babası pedagog aracılığıyla teslim aldı ve bir daha getirmedi. Babasının telefonu kapalı. Ailesi de telefonlara cevap vermiyor. Beni her yerden engelledikleri için başka numaralardan ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. 2019 yılında boşandım, 2019 yılında çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun görüş günleri belirlendi. Ayın birinci haftası cumartesi günü teslim alıp Pazar günü bırakması gerekiyor. İkinci haftasında görüşmeler sağlandı. Fakat bu günleri sürekli ihlal etmeye başladı. Ama her seferinde çocuğu teslim aldıktan sonra kendisi telefonları engellediği için hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyorum, kendisi isterse getiriyordu.
Daha önce karakola ve savcılığa şikayet başvurusu yaptım. Çocuğumla görüşleri ihlal ettiği için bende elimde cep telefonuyla kayda girerek teslim günlerinde görüntüye almaya başladım. Çocuğumun babasıyla vakit geçirmesini istiyorum ve o yüzden görüntüye alıyordum. Görüntüyle veriyordum. Onların bilgisi olmadan sadece elimde kayıt olsun diye. Daha sonra görüştürmüyor demesinler diye. Çocuğumla ilgili bir buçuk ay kadar görüşme sağlanamadı. Görüş gününde almıştı bir daha getirmedi. Pandemi döneminde hiçbir yer açık olmadığı için savcılık kararıyla polis gözetimi altında çocuğumu teslim aldım.