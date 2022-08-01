Cemevi provokasyonunda yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi

Ankara'da 3 ayrı cemevine yönelik saldırı yapan A.O.K.'nın yakalanmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha İzmir'de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlandığını belirterek "planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne saldırı yapıldı. Henüz belirlenemeyen nedenle teker teker Cemevlerine giren A.O.K., girdiği Cemevlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı. Şah-ı Merdan Cemevi'ne giren A.O.K. Cem yapan vatandaşlara sandalye fırlatarak saldırdı. Saldırı anı, Cemevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıların ardından kaçarak kayıplara karışan A.O.K. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

İZMİR'DE BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorgulanan A.O.K'nın irtibatları, bağlantıları derinlemesine incelendi. Yapılan soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişi İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin Ankara'ya getirileceği, yeni gözaltılarında olabileceği öğrenildi.