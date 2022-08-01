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    • Yaşam
    • 01.08.2022 16:44
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    • 01.08.2022 16:56
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    SON DAKİKA: Emniyet harekete geçti! İnternetten siparişler kiralık katil tutma sitesi: Fiyat tarifesi bile var

    Son dakika haberleri... İnternette açılan bir site görenleri hayrete düşürüyor. Bu site online siparişle kiralık katil tutmanıza imkan tanıyor. En azından bunu yaptığını iddia ediyor. Kiralık katil, kara para aklama ve adam kaçırma başta olmak üzere çok sayıda farklı suç için ilanların verildiği internet sitesiyle ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı.

    Online kiralık katil sitesine karşı harekete geçildi

    İstanbul Emniyeti "Sorunlarından Kurtul" başlığıyla açılan siteyi takibe aldı. Sitede insanlardan farklı suç içerikli eylemler karşılığında para talep edildiği tespit edildi.

    SORUŞTURMA AÇILDI
    Adam kaçırma, infaz ve kara para aklama gibi birçok suçla ilgili katolagların bulunduğu site hakkında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı.

    SİTEDEN İLAN VERMİŞLER
    "Sorunsuz ve Güvenilir kiralık katil hizmetini profesyonel kadromuzla dünyanın her yerinde vermeliyiz" yazılı sitede "İstediğiniz kişiyi kaçıralım.

        Güvenli bir yerde sorgulayalım. Bunu sizin adınıza yapıp gerekli bilgileri ve öğrenmek istediklerinizi öğrenelim.

        Sonrası size kalmış. İsterseniz adam kaçırmadan sonra sonsuza dek ulaşılamamasını sağlayabiliriz.

        SUÇLARI KATEGORİLERE AYIRMIŞLAR
        Adam Kaçırma hizmetimizde öldürme ve yaralama yoktur" ifadeleri dikkat çekiyor.

            Sitede ayrıma ev ve araba kundaklama kategorileri de bulunuyor.

            FİYAT TARİFESİ ÇIKARTTILAR
            Sitedeki fiyatlandırma bölümünde "Türkiye'de adam öldürme için taban fiyat yedi bin 500 dolar" olarak belirlenmiştir" yazıyor.

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            Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emniyet harekete geçti! İnternetten siparişler kiralık katil tutma sitesi: Fiyat tarifesi bile var
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