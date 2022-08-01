SON DAKİKA: Emniyet harekete geçti! İnternetten siparişler kiralık katil tutma sitesi: Fiyat tarifesi bile var

İstanbul Emniyeti "Sorunlarından Kurtul" başlığıyla açılan siteyi takibe aldı. Sitede insanlardan farklı suç içerikli eylemler karşılığında para talep edildiği tespit edildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Adam kaçırma, infaz ve kara para aklama gibi birçok suçla ilgili katolagların bulunduğu site hakkında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı.
SİTEDEN İLAN VERMİŞLER
"Sorunsuz ve Güvenilir kiralık katil hizmetini profesyonel kadromuzla dünyanın her yerinde vermeliyiz" yazılı sitede "İstediğiniz kişiyi kaçıralım.