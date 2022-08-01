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    • 01.08.2022 07:25
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    • 01.08.2022 07:25
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    Ankara’da cemevi saldırısı! 45 dakikada üç noktada görülen provokatörün bağlantıları kim?

    Son dakika haberi! Ankara’da cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldıran Ahmet Ozan K.’nın (24) 45 dakikada üç ayrı noktada saldırı yaptığı tespit edildi. İlk ifadesinde kimseden talimat almadığını savunan saldırganın bağlantıları araştırılıyor. Provokasyonu gerçekleştiren ve Ankara'da yaşamayan Ozan K.'nın bağlantılarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte 45 dakika içerisinde gerçekleşen saldırının perde arkası ve provokatör Ozan K.'nın bağlantıları.

    Provokatörün bağlantıları kim?

    Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına önceki gün kısa süreli aralıklarla Saldırı yapıldı. Saldırıdan sonra harekete geçen Ankara Emniyeti terör, istihbarat ve asayiş ekipleri, ortak çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmanın ardından görüntüsüne ulaşılan saldırganın kullandığı araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K., Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalandı.

    TERÖR POLİSİ SORGULUYOR
    Asayiş ekiplerince yakalanan saldırgan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edildi. TEM'de sorgulanmaya başlanan Ahmet Ozan K.'nın bağlantıları araştırılıyor. Gözaltı süresi uzatılan Ahmet Ozan K.'nın, saldırıdan sonra Eskişehir'de oturan arkadaşının yanına kaçmak istediği belirlendi. İzmir'de oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Ozan K.'nın, Ankara'ya kendisine ait araçla geldiği, 45 dakikada üç ayrı noktaya saldırdığı öğrenildi.


    'İÇİMDEN GELEN EMİR'
    TEM'de sorgulanan Ahmet Ozan K.'nın ise ilk ifadesinde, "İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi. İçimden gelen emir ile yaptım. Kimseden talimat almadım" dediği öğrenildi.

    BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILACAK
    İzmir'de oturan ailesinin, saldırgan Ahmet Ozan K. ile ilgili polise giderek "kayıp" başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ailesinin polise, "Çocuklarından haber alamadıkları, başına kötü bir şey gelebileceğinden endişe ettiklerini" söylediği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şunları söyledi: "Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."

    BEN ÇANKAYA VE MAMAK'TAKİ ÜÇ ADRESE 45 DAKİKA İÇİNDE ULAŞAMAM
    Provokasyonla ilgili bugünkü köşesinde önemli bilgiler paylaşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ahmet Ozan K. 1998 Kars doğumlu ama İzmir'de yaşıyor. İzmir'de eylem alanı olarak Ankara'yı seçmiş. Daha önce Ankara'da yaşamış mı bilmiyorum ama 40 yıldır Ankara'da yaşayan biri olarak ben Çankaya ve Mamak'taki üç adrese 45 dakika içinde ulaşamam. O nedenle Ahmet Ozan K.'nın bağlantılarının araştırılıp ortaya çıkarılması gerekiyor. Zaten emniyetin yaptığı da o. Önemli bağlantıların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ahmet Ozan K.'yı cemevlerine saldırtan akıl kimin aklı? O mihrak hangi mihrak? Ve bundan sonra ne tür provokasyonlar planlıyorlar?" ifadelerini kullandı. İşte Selvi'nin provokatöre ilişkin tespitlerinden satır başları;



    NEDEN ANKARA'DA
    Cemevleri saldırganı İzmir'de yaşıyor. Ama ne hikmetse Ankara'daki cemevlerine yönelik saldırıda bulunuyor. Neden Ankara? Daha çok ses getirmesi için mi? Ya da bilmediğimiz başka bir neden mi var? Ahmet Ozan K. ifadesinde İzmir'den geldiğini, 45 dakika içinde üç cemevine saldırıda bulunduğunu anlatıyor.

    Bir, Ankara'da yaşamıyor? Daha önceden keşif yapıp yapmadığı net değil ama Ankara'daki üç cemevinin yerini çok iyi biliyor. O mu bu cemevlerini tespit etti yoksa ona birileri mi cemevlerinin adresini verdi? O cemevlerine tek başına mı gitti yoksa onu birileri mi oraya götürdü? Çünkü 45 dakika içinde üç cemevine gideceksin, orada eylem yapacaksın, bir diğerine geçeceksin... Çankaya ve Mamak ilçeleri Ankara'nın en büyük ilçeleri. Şehiriçi trafiğinin en yoğun olduğu merkezler. Burada üç cemevine ancak özel bir aracın eskortluğu sayesinde ulaşabilirsiniz. Burada cevaplandırılması gereken çok önemli sorular var.

    BİRİLERİNİ Mİ KORUYOR?
    Saldırgan Ahmet Ozan K.'nın verdiği ifade hakkında bilgi sahibi olunca tamam dedim, tam da geçmişte bu tür provokasyonlarda kullanılanların verdiği önceden hazırlanmış bir ifade şekli. Yani kes yapıştır yapılan, birbirinin aynı olan fotokopi ifade. Bize masal anlatıyor. Asıl perde arkasında kendini azmettirenleri koruyor diye düşündüm.

    SALDIRGANIN BAĞLANTILARI KİM?
    Ahmet Ozan K. 1998 Kars doğumlu ama İzmir'de yaşıyor. İzmir'de eylem alanı olarak Ankara'yı seçmiş. Daha önce Ankara'da yaşamış mı bilmiyorum ama 40 yıldır Ankara'da yaşayan biri olarak ben Çankaya ve Mamak'taki üç adrese 45 dakika içinde ulaşamam. O nedenle Ahmet Ozan K.'nın bağlantılarının araştırılıp ortaya çıkarılması gerekiyor. Zaten emniyetin yaptığı da o. Önemli bağlantıların ortaya çıkacağını düşünüyorum.

    Çünkü ailesinin siyasi bağlantıları bir yönüyle 28 Şubat sürecinde kullanılan bir yapıya çıkıyor. Dini cemaat görünümü altındaki bu yapı hem 28 Şubat sürecinde hem de 27 Nisan e-Muhtırası'nın verildiği, Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı dönemde aktif hale getirilmişti. Lideri vefat eden bu yapı yeniden aktif hale geldi.

        KARIŞIK İRTİBATLAR
        Cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K.'nın son gün birlikte olduğu iki arkadaşının üzerinde duruluyor. Durulması da gerekiyor. Çünkü ilginç örgüt bağlantıları olan isimler. Biri İzmir'de, diğeri Eskişehir'de. Zaten Ahmet Ozan K. da kaçarken Eskişehir'de yakalandı. Çünkü cemevlerine saldırıdan bir gün önce bir travestinin gaspına karıştıkları ifade ediliyor. Bu tür provokatif eylemler öncesinde gasp, hırsızlık, adam yaralama gibi eylemlerde bulunmaları onların birer suç makinesi olduğu izlenimi verilmek için kullanılan bir yöntem. Bilinçli bir karartma taktiği.

        İLLİMUNATİ İDDİASI
        Cemevi saldırganı ifadesinde İllimunati'nin kendisine bu eylemi yaptırdığını söylemiş. Ama inandırıcı olamamış. Çünkü bağlantıları, yaşamı başka şeyler söylüyor. İllimünatı bana bunu yaptırdı demek, bağlantılarımı gizleyeceğim demekten başka bir şey değil. Mehmet Ali Ağca da kendini Mesih ilan etmişti. Belli ki profesyonel bir provokatörle karşı karşıyayız. Dersine iyi çalışmış.

        KİME MESAJ
        Yazımın girişinde seçimin ucu gözükünce provokasyon mevsiminin açıldığını söyledim. Çünkü cemevi provokasyonun da birileri bir mesaj veriyor. Yoksa bu eylemi çok daha farklı bir şekilde yapabilirlerdi. Özellikle mesaj vermeyi tercih etmişler.

        NORMAL BİR ŞEY DEĞİL
        Sivas, Çorum ve Maraş olayları, Madımak Oteli'nin yakılması gibi Alevilere yönelik katliamlarda büyük acılar çekmiş bir milletiz. Sen Aleviler için kutsal olan Muharrem ayının ilk günü İzmir'den Ankara'ya gel, 45 dakika içinde hiç bilmediğin bir şehirde üç cemevine saldırı düzenle ve kaç. Bu normal bir şey mi? Özellikle bir mesaj vermeyi tercih etmişler. Belli ki fay hatlarımızı harekete geçirmeye çalışıyorlar. Biz bu odakları Sivas'tan, Maraş'tan, Çorum'dan tanıyoruz. Kartal'da cemevine yapılan saldırıdan, İzmir'de Alevi vatandaşın duvarına yazılan yazıdan biliyoruz.



        İKTİDARA BİR MESAJ MI?
        AK Parti iktidarı geçmişte Alevi çalıştayları başlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı Alevi-Bektaşi kültürünün temel eserlerini yayınladı. Sonuca ulaştırılamadı ama bir tabu yıkıldı. Son dönemlerde ise özellikle İçişleri Bakanlığı, cemevlerine yönelik samimi bir gayret içinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve danışmanı Ali Arif Özzeybek, valiliklerle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde cemevlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bakanlar, AK Parti'nin önde gelen isimleri gittikleri şehirlerde cemevlerini ziyaret ediyor. Cemevlerine yapılan saldırılar acaba buna karşı bir atak mı sorusunu da akla getirmiyor değil.

        HANGİ PROVOKASYONLARIN PEŞİNDELER
        Her ne olursa olsun, failin yakalanması önemli. O nedenle emniyet mensuplarını tebrik ediyorum. Ama daha önemlisi arkasındaki yapının ortaya çıkarılması.

        Ahmet Ozan K.'yı cemevlerine saldırtan akıl kimin aklı? O mihrak hangi mihrak? Ve bundan sonra ne tür provokasyonlar planlıyorlar?

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        Haberler Güncel Ankara’da cemevi saldırısı! 45 dakikada üç noktada görülen provokatörün bağlantıları kim?
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