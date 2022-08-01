Ankara’da cemevi saldırısı! 45 dakikada üç noktada görülen provokatörün bağlantıları kim?





NEDEN ANKARA'DA

Cemevleri saldırganı İzmir'de yaşıyor. Ama ne hikmetse Ankara'daki cemevlerine yönelik saldırıda bulunuyor. Neden Ankara? Daha çok ses getirmesi için mi? Ya da bilmediğimiz başka bir neden mi var? Ahmet Ozan K. ifadesinde İzmir'den geldiğini, 45 dakika içinde üç cemevine saldırıda bulunduğunu anlatıyor.

Bir, Ankara'da yaşamıyor? Daha önceden keşif yapıp yapmadığı net değil ama Ankara'daki üç cemevinin yerini çok iyi biliyor. O mu bu cemevlerini tespit etti yoksa ona birileri mi cemevlerinin adresini verdi? O cemevlerine tek başına mı gitti yoksa onu birileri mi oraya götürdü? Çünkü 45 dakika içinde üç cemevine gideceksin, orada eylem yapacaksın, bir diğerine geçeceksin... Çankaya ve Mamak ilçeleri Ankara'nın en büyük ilçeleri. Şehiriçi trafiğinin en yoğun olduğu merkezler. Burada üç cemevine ancak özel bir aracın eskortluğu sayesinde ulaşabilirsiniz. Burada cevaplandırılması gereken çok önemli sorular var.

BİRİLERİNİ Mİ KORUYOR?

Saldırgan Ahmet Ozan K.'nın verdiği ifade hakkında bilgi sahibi olunca tamam dedim, tam da geçmişte bu tür provokasyonlarda kullanılanların verdiği önceden hazırlanmış bir ifade şekli. Yani kes yapıştır yapılan, birbirinin aynı olan fotokopi ifade. Bize masal anlatıyor. Asıl perde arkasında kendini azmettirenleri koruyor diye düşündüm.

SALDIRGANIN BAĞLANTILARI KİM?

Ahmet Ozan K. 1998 Kars doğumlu ama İzmir'de yaşıyor. İzmir'de eylem alanı olarak Ankara'yı seçmiş. Daha önce Ankara'da yaşamış mı bilmiyorum ama 40 yıldır Ankara'da yaşayan biri olarak ben Çankaya ve Mamak'taki üç adrese 45 dakika içinde ulaşamam. O nedenle Ahmet Ozan K.'nın bağlantılarının araştırılıp ortaya çıkarılması gerekiyor. Zaten emniyetin yaptığı da o. Önemli bağlantıların ortaya çıkacağını düşünüyorum.

Çünkü ailesinin siyasi bağlantıları bir yönüyle 28 Şubat sürecinde kullanılan bir yapıya çıkıyor. Dini cemaat görünümü altındaki bu yapı hem 28 Şubat sürecinde hem de 27 Nisan e-Muhtırası'nın verildiği, Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı dönemde aktif hale getirilmişti. Lideri vefat eden bu yapı yeniden aktif hale geldi.