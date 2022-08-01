Mersin'de "bu kadarı da olmaz" dedirten olay! Koşa koşa geldi ambulansa kafa attı





Edinilen bilgiye göre, dün merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde fenalaşan bir hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talep etti. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yakınlarının da desteğiyle hastayı ambulansa bindirdi. Bu sırada, hastaneye gitmemek için bir süre direnen şahıs, araç içerisindeki tıbbi cihazlara zarar verdi.