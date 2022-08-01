Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.08.2022 15:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2022 15:58
    ABONE OL

    Mersin'de "bu kadarı da olmaz" dedirten olay! Koşa koşa geldi ambulansa kafa attı

    Mersin'de bir şahıs yakınlarını hastaneye götürmek için gelen ambulansa koşarak kafa attı. Ambulans içindekilere korku dolu anlar yaşatan şahıs gözaltına alındı.

    Koşa koşa geldi ambulansa kafa attı

    Mersin'de yakınlarını hastaneye götürmek için gelen ambulansa zarar veren ve daha sonra araca kafa atan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Sağlıkçıların şikayetçi olduğu şahıs gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.



    Edinilen bilgiye göre, dün merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde fenalaşan bir hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talep etti. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yakınlarının da desteğiyle hastayı ambulansa bindirdi. Bu sırada, hastaneye gitmemek için bir süre direnen şahıs, araç içerisindeki tıbbi cihazlara zarar verdi.

    Ambulanstan çıkan hastanın tehdit ve hakarette bulunduğu sağlık çalışanları, olay yerinden ayrılmak için bindikleri aracın kapılarını kilitledi. Şüpheli, bu sırada yöneldiği ambulansa kafasıyla vurarak sağlık çalışanlarına tehdidini sürdürdü.

        Kapıları kilitli ambulansta bir süre bekleyen sağlık çalışanları, çevredekiler tarafından şüphelinin sakinleştirilmesiyle olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından polis merkezine giden sağlık çalışanları, şahıstan şikayetçi oldu.



        Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan, zanlının ambulansın kapısını açmaya çalışması ve cama kafa atması sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’nin ikiyüzlülüğü CHP medyasının korkusu
        Haberler Yaşam Mersin'de "bu kadarı da olmaz" dedirten olay! Koşa koşa geldi ambulansa kafa attı
            SON DAKİKA