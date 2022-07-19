Kabus İstanbul'a sıçradı: Binlerce çayır tırtılı ayçiçek tarlalarını sardı

Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce ayçiçeği tarlaları çevresinde kelebek sayısının arttığı gözlendi. Sayıları oldukça fazla olan tırtıllar, tarlalarda büyük tahribat yarattı.
AYÇİÇEK TARLALARI ZARAR GÖRDÜ
Tırtılların, yeşil yapraklarını yediği ayçiçeklerin gelişimini engellediği belirtildi.
Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin havadan, çiftçilerin ise traktörlerle ilaçlama yaparak tırtıllarla mücadele ettiği bildirildi. Nakkaş Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlalarındaki tahribat görüntülendi. Çayır tırtılları nedeniyle bazı tarlalarda çoğu ayçiçeğin zarar gördüğü, çiçek vermediği gözlendi.
"25-30 YIL ÖNCE DE BU KELEBEK GELMİŞTİ"
Nakkaş Mahallesi Muhtarı Zafer Öztürk, "Çayır tırtılı bölgemize 25-30 yıl önce kelebek olarak gelmişti. Yine larvasını bırakıp ürünlere zarar vermişti. Şimdi de aynısı oldu. Büyük bir hasar verdi tarlalara. Sayıları oldukça fazlaydı. Yoldan oluk oluk geçiyorlardı. Bu tırtıl yaprağı yediği için, ayçiçek tanesini besleyemiyor" dedi.