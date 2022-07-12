Tekirdağ'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaza, dün TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul'da oturan ve akraba oldukları belirtilen Çiçek ve Öztürk ailesi, Kurban Bayramı tatilinde Çorlu'daki bağ evinde piknik yapmak üzere Ercan Çiçek'in kullandığı 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı.

Hafif ticari araca, iddiaya göre yolda durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi, yaralandı.