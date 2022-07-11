SON DAKİKA! Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kamyon hafif ticari aracı biçti: Aynı aileden 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kamyon şoförü Mücahid Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.