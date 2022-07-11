SON DAKİKA! Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kamyon hafif ticari aracı biçti: Aynı aileden 3 ölü, 5 ağır yaralı
Son dakika haberine göre Tekirdağ'da kamyonun çaptığı hafif ticari araçta bulunan baba ve ikizler hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı.
11.07.2022 11:28 - Son Güncelleme: 11.07.2022 11:53
Tekirdağ Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Ercan Çiçek (43) ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek (8) hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişinin ise durumun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında meydana geldi.
Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kamyon şoförü Mücahid Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.