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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kamyon hafif ticari aracı biçti: Aynı aileden 3 ölü, 5 ağır yaralı

SON DAKİKA! Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kamyon hafif ticari aracı biçti: Aynı aileden 3 ölü, 5 ağır yaralı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da kamyonun çaptığı hafif ticari araçta bulunan baba ve ikizler hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı.

11.07.2022 11:28 - Son Güncelleme: 11.07.2022 11:53
SON DAKİKA! Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Kamyon hafif ticari aracı biçti: Aynı aileden 4 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Ercan Çiçek (43) ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek (8) hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişinin ise durumun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında meydana geldi.

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SON DAKİKA! Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Kamyon hafif ticari aracı biçti: Aynı aileden 4 ölü, 4 yaralı

İstanbul'dan Edirne'ye giden Ercan Çiçek yönetimindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi, yaralandı.

SON DAKİKA! Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Kamyon hafif ticari aracı biçti: Aynı aileden 4 ölü, 4 yaralı

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası sağlık ekipleri, yaralıları Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırdı.

SON DAKİKA! Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Kamyon hafif ticari aracı biçti: Aynı aileden 4 ölü, 4 yaralı

Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kamyon şoförü Mücahid Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA! Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Kamyon hafif ticari aracı biçti: Aynı aileden 4 ölü, 4 yaralı
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