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    • Yaşam
    • 12.07.2022 14:53
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    • 12.07.2022 14:53
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    Kırıkkale'de acı olay! 2 araca çarptı hayatını kaybetti

    Kırıkkale'de motokuryelik yapan İsa Uzel, arka arkaya 2 otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Uzel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Kırıkkale’de acı olay! 2 araca çarptı hayatını kaybetti

    Kırıkkale'de 2 otomobile çarpan motosikletteki kurye İsa Uzel (19), hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 10 Temmuz'da Kırıkkale-Kırşehir yolu üzerindeki otogar yakınında meydana geldi. Motokurye İsa Uzel yönetimindeki 06 BN 8844 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Arda K.'nın kullandığı 06 CAN 299 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet daha sonra Burak Y.'ye ait park halindeki 71 EF 800 plakalı otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanıp, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Uzel, bugün hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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