'Atlamazsan adam değilsin' dediler! 40 metre yükseklikteki falezlerden atladı bayıldı

Kurban Bayramı'nın 4. gününde turizm kenti Antalya'da sahillerde yoğunluk oluşmaya devam etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin varyant bölgesindeki yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezler ise macera arayan gençlerin adresi oldu.

Adrenalin tutkunu küçük çocuklar 5 metre yüksekliğinde kaya üzerinden atlayış yaptı. İki genç ise denize dik inen falezlerin en uç noktasından tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı.