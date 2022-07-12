'Atlamazsan adam değilsin' dediler! 40 metre yükseklikteki falezlerden atladı bayıldı

Kurban Bayramı'nın 4. gününde turizm kenti Antalya'da sahillerde yoğunluk oluşmaya devam etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin varyant bölgesindeki yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezler ise macera arayan gençlerin adresi oldu.
Adrenalin tutkunu küçük çocuklar 5 metre yüksekliğinde kaya üzerinden atlayış yaptı. İki genç ise denize dik inen falezlerin en uç noktasından tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı.
Ayaklarının üzerine atlayan iki genç, bir süre su altında kaldıktan sonra yüzeye çıktı. Başarılı atlayışın ardından iki gence aşağıdaki çocuklar alkışlarla destek oldu. Kiminin aşağı bakmaya bile korktuğu yerden gençler, tüm tehlikeye rağmen atladı.
"TAVSİYE ETMİYORUM"
Atlayışı gerçekleştiren gençlerden 21 yaşındaki Bekir Boztepe,"İlk çıktığımda aşağı baktım, o an korktum. 50 metre yüksekliği var gibiydi. Ama aşağıdan gençler bağırınca gaza geldim 'atlamazsan adam değilsin' dediler.