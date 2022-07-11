Ankara'da kan donduran cinayet! Anne Fahriye Güler, 2 oğlunu sevgilisine öldürttü

Olayın çözülmesi için emniyet, özel bir ekip kurdu. 2 kardeşin cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, çocukların annesi Fahriye Güler, sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nu, 8 Ekim 2021'de gözaltına aldı. Anne Güler, 2 çocuğunu sevgilisine öldürttükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Burada yapılan kazıda iki kardeşin cesedi bulundu. İfadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.