Ankara'da kan donduran cinayet! Anne Fahriye Güler, 2 oğlunu sevgilisine öldürttü

Ankara'da 10 yıl önce 2 kardeşin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu gerekçesiyle anne Fahriye Güler (51) ile cinayetleri işleyen sevgilisi İbrahim Terzioğlu (57) ve onun oğlu Arman Terzioğlu (37) hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDULAR
Oğulcan Bertan Karaoğlu (22) ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) adlı 2 kardeş hakkında 10 yıl önce birer yıl arayla kayıp başvurusu yapıldı. Savcılığın talimatıyla kayıp dosyası, geçen yıl raftan indirildi.
Olayın çözülmesi için emniyet, özel bir ekip kurdu. 2 kardeşin cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, çocukların annesi Fahriye Güler, sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nu, 8 Ekim 2021'de gözaltına aldı. Anne Güler, 2 çocuğunu sevgilisine öldürttükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Burada yapılan kazıda iki kardeşin cesedi bulundu. İfadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.