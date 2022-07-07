Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.07.2022 13:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2022 13:58
    ABONE OL

    Anne kalbi ölen oğlunun acısına 17 gün dayanabildi

    İzmir'de, yolun karşısına geçerken alkollü sürücünüün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki Barış Polat Dörtköşe'den 17 gün sonra, 63 yaşındaki annesi Sema Dörtköşe de hayatını kaybetti. Sema Dörtköşe'nin, son 4 gündür 'Barış ev yaptı, beni yanına çağırıyor' dediği ortaya çıktı.

    DHA
    Ölen oğlunun acısına dayanamadı

    Karaburun ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü sürücünün çarptığı Barış Polat Dörtköşe 18 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Barış'ın 63 yaşındaki annesi de evlat acısına dayanamayarak 17 gün sonra hayatını kaybetti.

    YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ
    28 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde 23 yaşındaki Ege Özkaçar yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun elektrik arızasını gidermek için yolun karşısındaki eve gitmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı.

    Yaralanan Dörtköşe, çağırılan ambulansla Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

    SERBEST BIRAKILDI
    Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan, yapılan kontrolde 1,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre, 'Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi.

    İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı.

    GÖZTEPE TARAFTARI
    İzmir'in köklü takımlarından Göztepe taraftarı olduğu ve hiçbir maçını kaçırmadığı belirtilen Barış Polat Dörtköşe, 20 gün sonra, 17 Haziran'da yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin cenazesi, Mordoğan'ın Saklıbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    TEHLİKELİ SÜRÜŞÜ KAYDEDİLDİ
    Dörtköşe'nin ölümü üzerine tekrar gözaltına alınan Ege Özkaçar, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sürücünün kaza anından kısa süre öncesine ait görüntüleri de ortaya çıktı. Sürücüyü, arkasından gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği öğrenildi.

    Sosyal medya için çekildiği belirtilen görüntülerde, Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer alıyor.

    ANNESİ DE ÖLDÜ
    Barış Polat Dörtköşe'nin ölümünden 17 gün sonra, 4 Temmuz'da da annesi Sema Dörtköşe hayatını kaybetti. Aniden fenalaşıp yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Sema Dörtköşe, oğlunun yanında toprağa verildi.

    Barış Polat Dörtköşe'nin ağabeyi Sinan Dörtköşe, "Annem son 4 gündür 'Barış ev yaptı, beni yanına çağırıyor' diyordu. Kardeşimin ölümü sonrası çok üzgündü. Evladının acısına dayanamadı" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bomba Boris Johnson iddiası!
    Haberler Yaşam Anne kalbi ölen oğlunun acısına 17 gün dayanabildi
        SON DAKİKA