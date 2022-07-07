Anne kalbi ölen oğlunun acısına 17 gün dayanabildi

Karaburun ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü sürücünün çarptığı Barış Polat Dörtköşe 18 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Barış'ın 63 yaşındaki annesi de evlat acısına dayanamayarak 17 gün sonra hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

28 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde 23 yaşındaki Ege Özkaçar yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun elektrik arızasını gidermek için yolun karşısındaki eve gitmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı.

Yaralanan Dörtköşe, çağırılan ambulansla Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı.

SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan, yapılan kontrolde 1,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre, 'Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi.

İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı.

GÖZTEPE TARAFTARI

İzmir'in köklü takımlarından Göztepe taraftarı olduğu ve hiçbir maçını kaçırmadığı belirtilen Barış Polat Dörtköşe, 20 gün sonra, 17 Haziran'da yaşamını yitirdi. Dörtköşe'nin cenazesi, Mordoğan'ın Saklıbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.