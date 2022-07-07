Kadir Şeker davasında mahkemeden flaş tahliye kararı! Artık özgür olacak





İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları, dün bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.



ÖZGÜR DURAN'IN AİLESİNDEN FLAŞ TALEP

Kadir Şeker'in ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın, Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner, ceza indirimini kabul etmediğini ve hem oğlunun hem de sanığın HTS (Historical Traffic Search) kayıtlarının incelenmesini isteyerek, "Bu bayramı da içim yanarak boynum bükük geçireceğim. Ciğerim yanıyor. Ceza indirimine karşıyım, cezanın yükselmesi gerekiyor. Adalet o zaman yerini bulacak, şuan adalet yerini bulmuş değil" dedi.