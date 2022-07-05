Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Tutukluluğun devamına karar verildi!

Şeker'in 10 yıl 10 ay hapsine karar verildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Kadir Şeker ifadesinde; "Ben bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için oraya gittim. Oradan ayrılıktan 15 metre sonra Özgür duran arkamdan geldi bana saldırdı. Boğazımı sıktı nefesimin kesildiğinin ciğerlerimin acıdığını hissettim. Sesini duyunca beni bırakır diyerek bıçağı çıkardım. Birlikte yere düştük ama ben onun yaralandığını anlamadım.