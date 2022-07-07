Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi... İlk iki güne dikkat!

Kurban Bayramı'na 2 gün kala hava durumu merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden tahmin ve uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, akşam saatleri ile birlikte Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri'nin güney ve doğusu, Düzce, Karabük, Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YER YER MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Kurban Bayramı süresince Karadeniz'de sağanak, Akdeniz ve Ege'de ise güneşli bir hava beklediklerini söyledi. Koç, Kurban Bayramı boyunca yurt genelindeki hava durumuna ilişkin tahminleri aktardı.
Bayram boyunca yurdun kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediklerini, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Koç, doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydetti.
BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ O İLLERE UYARI
"Sağanağın bayramın birinci günü Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Karabük illerinde, bayramın ikinci günü ise İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ankara, Çorum illerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz." bilgisini veren Koç, sağanağın getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.