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    • Yaşam
    • 07.07.2022 16:45
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    • 07.07.2022 16:56
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    Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi... İlk iki güne dikkat!

    Kurban Bayramı'na 2 gün kala hava durumu da merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre belli kesimlerde ilk gün yağış etkisini gösterecek. Kurban Bayramı süresince Karadeniz'de sağanak, Akdeniz ve Ege'de ise güneşli bir hava etkili olacak? İşte Meteorolojinin bayramı da kapsayan 5 günlük hava durumu raporu...

    takvim.com.tr
    Bayramda hava nasıl olacak?

    Kurban Bayramı'na 2 gün kala hava durumu merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden tahmin ve uyarılar geldi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, akşam saatleri ile birlikte Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri'nin güney ve doğusu, Düzce, Karabük, Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    YER YER MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK
    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
    İzmir: Az bulutlu ve açık 33

    Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

    Antalya: Az bulutlu ve açık 32

    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

    Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

    Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

    KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Kurban Bayramı süresince Karadeniz'de sağanak, Akdeniz ve Ege'de ise güneşli bir hava beklediklerini söyledi. Koç, Kurban Bayramı boyunca yurt genelindeki hava durumuna ilişkin tahminleri aktardı.

    Bayram boyunca yurdun kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediklerini, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Koç, doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını kaydetti.

    BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ O İLLERE UYARI
    "Sağanağın bayramın birinci günü Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Karabük illerinde, bayramın ikinci günü ise İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ankara, Çorum illerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz."     bilgisini veren Koç, sağanağın getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

        Koç, bayramın üçüncü ve dördüncü günü ise Karadeniz'in kıyı kesiminde sağanağın devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bayram boyunca tatil beldelerinde yağış beklenmiyor. Akdeniz ve Ege kıyılarında, bayram süresince az bulutlu ve açık hava olacak, öğle saatlerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Hava sıcaklığı ise tatil beldelerinde 30-32 derece civarında mevsim normallerinde olacak. Arife günü, birinci ve ikinci günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekliyoruz.

        Bu yağışın Anadolu yakasında kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü İstanbul'da yağış beklemiyoruz ve bayram süresince sıcaklığın 30-32 derece olmasını bekliyoruz. İzmir'de bayram boyunca yağış yok, az bulutlu bir hava hakim olacak. Başkentte bayramın birinci ve ikinci gününde kuvvetli sağanak bekliyoruz.

        Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Sıcaklık, Ankara'da 30-32 derece seyrederken, üçüncü gün sıcaklığın mevsim normallerinin altında 27 derece olacağını tahmin ediyoruz."

        METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU
        İşte Meteorolojinin bayramı da kapsayan 5 günlük hava durumu raporu...

        Arife günü hava durumu

        Kurban Bayramı 1. günü hava durumu

        Kurban Bayramı 2. günü hava durumu
            530 bin sözleşmeliye kadro müjdesi!
            Haberler Yaşam Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi... İlk iki güne dikkat!
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