Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Kadir Şeker'in avukatından mahkemenin kararına itiraz
Türkiye'nin tahliye beklediği duruşmada Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken mahkeme cezayı 10 yıla düşürdü. 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılınca, avukatları karara itiraz etti.
Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılınca, avukatları karara itiraz etti.
Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirine, Kadir Şeker için Yargıtaya itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi.
OLAY
Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.
Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.