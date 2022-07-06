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Haberler Güncel Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Kadir Şeker'in avukatından mahkemenin kararına itiraz

Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Kadir Şeker'in avukatından mahkemenin kararına itiraz

Türkiye'nin tahliye beklediği duruşmada Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken mahkeme cezayı 10 yıla düşürdü. 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılınca, avukatları karara itiraz etti.

06.07.2022 14:20 - Son Güncelleme: 06.07.2022 14:20
Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Kadir Şeker’in avukatından mahkemenin kararına itiraz

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılınca, avukatları karara itiraz etti.

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Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Kadir Şeker’in avukatından mahkemenin kararına itiraz

Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirine, Kadir Şeker için Yargıtaya itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi.

Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Kadir Şeker’in avukatından mahkemenin kararına itiraz

Ayrıntılı istinaf dilekçesini de gerekçeli kararın tebliğinden sonra sunacaklarını ifade eden Aladağ, Şeker'in tutukluluk haline de itiraz ettiklerini bildirdi.

Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Kadir Şeker’in avukatından mahkemenin kararına itiraz

Kadir Şeker'in tutukluluğu, bir üst mahkeme olan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince incelenecek.

Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Kadir Şeker’in avukatından mahkemenin kararına itiraz

OLAY
Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

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