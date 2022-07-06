İstanbul'da kanlı baskınlar! Önce avukatı ardından dava açan kadını öldürdü! İşte cinayet anı

"BİR SENEDEN BERİ TEHDİT EDİYORDU"

Yaşananları anlatan Tufan'ın komşusu, "Olay, Bahçelievler'deki bir tartışmadan çıkıyor. Orada Öznur Tufan'ın yeğenini vurdu. Çok şükür ölmedi. Bu cezaevine girdi. Beş yıl yattı. Bu hapishaneden çıktı. Tazminat davası açılmış. Bu, davayı kaldıramadı. Bir şey yapacak durumda değildi. Bir seneden beri tehdit ediyordu. Çekmediler. Bu da bugün geldi vurdu" dedi.

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