İstanbul'da kanlı baskınlar! Önce avukatı ardından dava açan kadını öldürdü! İşte cinayet anı

Bakırköy'de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı.
Türkoğlu, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı bürosunda öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece'deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan'ı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, Öznur Tufan'ı öldürdüğü Büyükçekmece'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi.
Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti. Bunun üzerine Türkoğlu, defalarca arayarak tehdit etmeye başladı.