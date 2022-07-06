Kadını acımasızca darp eden saldırgan yerinde müdahale: Tekme tokat dövüldü

Saldırganın arkasından taksiye gelerek kadına aracın içerisinde saldırmaya devam ediyor. Kamera kaydında çevredekilerin adama müdahale ederek, tekme tokat dövdüğü de görülüyor.

"ALKOLLÜ BİRİ EŞİNİ DÖVMEYE BAŞLADI"

Olayı gören çevredeki esnaf "Alkollü biri eşini burada dövmeye başladı. Vatandaşlar duruma müdahale ederek adamı burada dövdüler. Kadın kaçmaya çalıştı ama eşi buna izin vermedi. Orada bir müdahale daha oldu vatandaşlar tarafından, kadını uzaklaştırdılar. O kişiyi de polise teslim ettiler" dedi.