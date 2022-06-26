Dünya çapında ün yapan Dr. Serhat Gümrükçü kripto parayla tuttuğu kiralık katille, ortağı Gregory Davis’i katlettirdi





ÖDEME BİTCOİN'LE

Davis'in ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Kiralık katillerin bulunmasına Berk Eratay'ın aracılık ettiği ortaya çıktı. Dr. Gümrükçü de iki katile 110 bin dolar nakit para ve Bitcoin'le ödeme yaptı! Ayrıca, yardımları için Eratay'a şirketinden hisse verdiği vurgulandı.