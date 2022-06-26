Dünya çapında ün yapan Dr. Serhat Gümrükçü kripto parayla tuttuğu kiralık katille, ortağı Gregory Davis’i katlettirdi

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Dr. Serhat Gümrükçü (39), kanser üzerine sayısız araştırmaya imza attı. COVİD-19'u yok edecek tedavi yöntemini geliştirmeyi başardı. Los Angeles'taki biyoteknoloji şirketi 'Enochian BioSciences' şirketinin kurucularından olan Dr. Gümrükçü, bu kez başarıya değil kan donduran bir cinayetle gündeme taşındı.
25 MİLYONLUK TAZMİNAT
Buna göre şirketinin Bilgi Teknolojileri Direktörü Berk Eratay'la anlaştı. 2018'de kiralık katil tutarak Gregory Davis'i ortadan kaldırdı! 4 yıl süren soruşturmada ekipler katil Aron Lee Ethridge ve Jerry Banks'e ulaştı. İkili, olayı itiraf edince Gümrükçü ile Eratay tutuklandı. Öldürülen Gregory Davis'in eşi Meliss Davis, Dr. Gümrükçü'ye 25 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Davis, ayrıca Gümrükçü'nün şirketin hisselerine de el konulmasını istiyor.
HİSSELERİNİ SATMIŞTI
Dr. Gümrükçü tutuklanmadan önce 253 bin adet hissesini 2 milyon dolara sattı! Ancak hala Enochian'da 6 milyondan fazla hissesinin bulunduğu vurgulandı. Kalan hisselerinin değeri 108 milyon dolardı. Gümrükçü'nün eşinin de 4 milyon hissesi var.