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    Dünya çapında ün yapan Dr. Serhat Gümrükçü kripto parayla tuttuğu kiralık katille, ortağı Gregory Davis’i katlettirdi

    Dr. Serhat Gümrükçü, dünya çapında ün yaptı. Ancak bu kez ismi cinayete karıştı! 2018’de ortağı Gregory Davis’i kiralık katil tutarak ortadan kaldırdı! Tutuklandı. Suç ortaklarına kripto parayla ödeme yaptığı ortaya çıktı!

    ’Kll’ipto!

    Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Dr. Serhat Gümrükçü (39), kanser üzerine sayısız araştırmaya imza attı. COVİD-19'u yok edecek tedavi yöntemini geliştirmeyi başardı. Los Angeles'taki biyoteknoloji şirketi 'Enochian BioSciences' şirketinin kurucularından olan Dr. Gümrükçü, bu kez başarıya değil kan donduran bir cinayetle gündeme taşındı.



    25 MİLYONLUK TAZMİNAT
    Buna göre şirketinin Bilgi Teknolojileri Direktörü Berk Eratay'la anlaştı. 2018'de kiralık katil tutarak Gregory Davis'i ortadan kaldırdı! 4 yıl süren soruşturmada ekipler katil Aron Lee Ethridge ve Jerry Banks'e ulaştı. İkili, olayı itiraf edince Gümrükçü ile Eratay tutuklandı. Öldürülen Gregory Davis'in eşi Meliss Davis, Dr. Gümrükçü'ye 25 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Davis, ayrıca Gümrükçü'nün şirketin hisselerine de el konulmasını istiyor.



    HİSSELERİNİ SATMIŞTI
    Dr. Gümrükçü tutuklanmadan önce 253 bin adet hissesini 2 milyon dolara sattı! Ancak hala Enochian'da 6 milyondan fazla hissesinin bulunduğu vurgulandı. Kalan hisselerinin değeri 108 milyon dolardı. Gümrükçü'nün eşinin de 4 milyon hissesi var.



        ÖDEME BİTCOİN'LE
        Davis'in ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Kiralık katillerin bulunmasına Berk Eratay'ın aracılık ettiği ortaya çıktı. Dr. Gümrükçü de iki katile 110 bin dolar nakit para ve Bitcoin'le ödeme yaptı! Ayrıca, yardımları için Eratay'a şirketinden hisse verdiği vurgulandı.



        Dr. Serhat Gümrükçü, patent anlaşmazlığı nedeniyle Gregory Davis'i ortadan kaldırdı! Korkunç planı 4 yıl sonra ortaya çıktı. Tutuklandı. Dr. Serhat Gümrükçü'nün şirketi Enochian BioSciences'in hisseleri çakıldı!

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        Haberler Yaşam Dünya çapında ün yapan Dr. Serhat Gümrükçü kripto parayla tuttuğu kiralık katille, ortağı Gregory Davis’i katlettirdi
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