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    Dünyaca ünlü doktor Serhat Gümrükçü'nün karıştığı cinayet, ABD'yi salladı! Seri katil tutup ortağını öldürttü

    Dr. Serhat Gümrükçü, araştırmalarıyla dünya çapında ün yaptı. Ancak adı bu kez bir cinayete karıştı! 2018'de cesedi bulunan ortağı Gregory Davis'i, Berk Eratay'la kiralık katil tutup öldürdüğü anlaşıldı. Tutuklandı. Yakalanmadan bir hafta önce şirketine ait hisseleri 2 milyar dolara sattığı ortaya çıktı.

    En’dr’esan olay!

    ABD'de yaşayan Dr. Serhat Gümrükçü, kanser ve enfeksiyon üzerine sayısız araştırma gerçekleştirdi. COVİD- 19'u yok edecek tedavi yöntemini geliştirdi. Los Angeles'taki biyoteknoloji şirketi 'Enochian BioSciences' şirketinin kurucularından olan Dr. Gümrükçü, bu kez kan donduran cinayetle gündeme geldi!



    İTİRAF GELDİ...
    Buna göre Gregory Davis isimli şahıs, 6 Ocak 2018'de başından ve göğsünden vurularak katledildi! Cesedi, bir gün sonra ormanda bulunurken yetkillier, cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Kanlı olayın üzerinden tam 4 yıl geçti. Önce Aron Lee Ethridge ve Jerry Banks isimli iki şüpheli ele geçirildi. Jerry Banks, cinayeti itiraf etti. Kendisini kiralık katil olarak Dr. Gümrükçü ile şirketinde Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapan Berk Eratay'ın tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Gümrükçü ve Eratay'ın tutuklanmasına karar verildi. Gümrükçü ve Eratay, çarşamba günü mahkemeye çıkacak... Dr. Serhat Gümrükçü, İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ardından Rusya'ya gitti. Burada, genetik uzmanlığını aldı.



    NEDEN ÖLDÜRDÜ?
    Yetkililer, cinayeti aydınlatmak için düğmeye bastı. Buna göre Dr. Serhat Gümrükçü, Gregory Davis ile ortaktı! İkili, kanseri bitirecek ilacı bulmak için ortak bir çalışmaya imza attı! Ancak aralarında patent yüzünden anlaşmazlık çıktı! Dr. Gümrükçü, ortağını ortadan kaldırmak için kiralık katille anlaştı!



        ÖLÜM CEZASI ALABİLİR
        ABD'nin Vermont Başsavcısı Nikolas P, davayla ilgili kısıtlı bilgi paylaştı. Soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Dr. Serhat Gümrükçü'nün suçlu bulunması halinde ölüm cezasına veya ömür boyu hapse çarptırılabileceğini vurguladı.



        EN BÜYÜK HİSSEDAR
        Dr. Gümrükçü'nün tutuklanmasının ardından şirketin hisseleri çakıldı! İddiaya göre Gümrükçü, geçtiğimiz hafta yaklaşık 253 bin adet hissesini 2 milyon dolara sattı! Ancak hala Enochian'da 6 milyondan fazla hissesinin bulunduğu vurgulandı. Kalan hisselerinin değeri 108 milyon dolardı. Gümrükçü'nün eşi de şirkette 4 milyon hisseye sahip...



        İddialar, en çok da Dr. Gümrükçü'nün kurucu ortağı olduğu Enochian BioSciences isimli şirketini sarstı! Enochian'ın CEO'su Dr. Mark Dybul "Dr. Gümrükçü'nün şirkette hiçbir zaman resmi bir rolü olmadı ve bilimsel danışman olarak kalan gayri resmi rolü sona erdi" ifadesini kullandı.

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