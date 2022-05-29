Dünyaca ünlü doktor Serhat Gümrükçü'nün karıştığı cinayet, ABD'yi salladı! Seri katil tutup ortağını öldürttü





NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Yetkililer, cinayeti aydınlatmak için düğmeye bastı. Buna göre Dr. Serhat Gümrükçü, Gregory Davis ile ortaktı! İkili, kanseri bitirecek ilacı bulmak için ortak bir çalışmaya imza attı! Ancak aralarında patent yüzünden anlaşmazlık çıktı! Dr. Gümrükçü, ortağını ortadan kaldırmak için kiralık katille anlaştı!