Dünyaca ünlü doktor Serhat Gümrükçü'nün karıştığı cinayet, ABD'yi salladı! Seri katil tutup ortağını öldürttü

ABD'de yaşayan Dr. Serhat Gümrükçü, kanser ve enfeksiyon üzerine sayısız araştırma gerçekleştirdi. COVİD- 19'u yok edecek tedavi yöntemini geliştirdi. Los Angeles'taki biyoteknoloji şirketi 'Enochian BioSciences' şirketinin kurucularından olan Dr. Gümrükçü, bu kez kan donduran cinayetle gündeme geldi!
İTİRAF GELDİ...
Buna göre Gregory Davis isimli şahıs, 6 Ocak 2018'de başından ve göğsünden vurularak katledildi! Cesedi, bir gün sonra ormanda bulunurken yetkillier, cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Kanlı olayın üzerinden tam 4 yıl geçti. Önce Aron Lee Ethridge ve Jerry Banks isimli iki şüpheli ele geçirildi. Jerry Banks, cinayeti itiraf etti. Kendisini kiralık katil olarak Dr. Gümrükçü ile şirketinde Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapan Berk Eratay'ın tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Gümrükçü ve Eratay'ın tutuklanmasına karar verildi. Gümrükçü ve Eratay, çarşamba günü mahkemeye çıkacak... Dr. Serhat Gümrükçü, İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ardından Rusya'ya gitti. Burada, genetik uzmanlığını aldı.
NEDEN ÖLDÜRDÜ?
Yetkililer, cinayeti aydınlatmak için düğmeye bastı. Buna göre Dr. Serhat Gümrükçü, Gregory Davis ile ortaktı! İkili, kanseri bitirecek ilacı bulmak için ortak bir çalışmaya imza attı! Ancak aralarında patent yüzünden anlaşmazlık çıktı! Dr. Gümrükçü, ortağını ortadan kaldırmak için kiralık katille anlaştı!