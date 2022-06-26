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    Para yüzünden otelci çifti öldüren bir kadın üç yeğene ağırlaştırılmış müebbet!

    Otelci çifti öldüren biri kadın üç yeğene, ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Cinayetin para yüzünden işlendiği belirlendi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yeğen dehşeti

    İstanbul Avcılar'da otel sahibi Nuri Yıldız ve eşi Esra Yıldız'ın (38) öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cinayet zanlısı Nuri Yıldız'ın öz yeğenleri Aleyna (21), Mühyettin (36) ve Ferhat Yıldız (28) tutuklandı. Küçükçekmece Savcılığı, sanıklarla ilgili iddianameyi hazırladı. Sanıklardan Ferhat Yıldız'ın otellere ortak olmak için amcasına 600 bin lira verdiği, tartışmanın da bu yüzden çıktığı iddiası ortaya atıldı. Savcılık, üç yeğen hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açtı. Kızının fotoğrafı ve elbisesini sahibi olduğu anaokulundaki odasına asan Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dalkılıç, "Onlar dışarıda nefes alırken, ben burada nefes alamıyorum. Ben 9 aydır yaşamıyorum, bir enkazım. Yavrumun katillerinin en ağır cezayı aldıkları anı görmek için yaşıyorum. Ceza almaları için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı. Avukat Eren Serdar, savcılığın hazırladığı iddianamenin Küçükekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini aktardı.



    SONSUZ AŞK
    Çorum'da 77 yaşındaki Arif Uzun, 2015 yılında eşi Beyhan Uzun'u kaybetti. Önceki gün kabrini ziyaret için Ulu Mezarlığa gitti. Eşinin kabri başında dua eden Arif Uzun, bir süre sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eşinin mezar taşına sırtını yaslanarak oturduğu yerde kalan Uzun'u mezarlıkta çalışan belediye görevlisi fark etti. Talihsiz adam, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



    ÖLÜMÜNE SEVDA!
    Balıkesir Bandırma'da astsubay Burkay Urcan (28), polis memuru sevgilisi Kübra Açar'ı (24) tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Yenice Mahallesi'ndeki rüzgar türbinlerinin güvenlik görevlileri, gece 22.00'de silah sesi duyunca bölgeyi kontrol etti. Bir otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Görevliler, her iki kişinin de öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, cansız bedenlerin Bandırma Jandarma Komutanlığı'nda astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Kübra Açar'a ait olduğu tespit edildi. İlk incelemede Burkay Urcan'ın tabancayla Kübra Açar'a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. İddiaya göre, polis memurunun ayrılmak istemesi üzerine cinayet ve intiharın gerçekleştiği kaydedildi.



        HACİZ İSYANI
        İstanbul Beylikdüzü'nde Muhammet Nuri Özkurt'un borcundan dolayı 34 BZS 117 plakalı aracına haciz geldi. Olaya sinirlenen Özkurt, Sahil Mahallesi'nde bulunan 25 metrelik uçurumun kenarına geldi. Aracını boşa alıp denize gönderdi. Yaşanan anları da "Benim değilsen kimsenin olma" diyerek cep telefonu kamerası ile kaydetti. Olay yerine çağrılan itfaiye aracı, uçuruma inemedi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.



        ASANSÖRDE CAN VERDİ
        Kocaeli'de Cavit Güdücü, sipariş üzerine bir evin 3. katına asansörle su çıkardı. Asansörün arızalanması neticesinde kat boşluğundan tırmanarak kurtulmaya çalıştı. Ancak 3. kattan zemine çakıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı çıkardı. Hastaneye kaldırılan Güdücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



        KURT KAPANI!
        İstanbul Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda çalışan Batuhan Kurt, 4 ay önce Ümraniye'de bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Ekipler, Kurt'un ayrıldığı eski sevgilisi Esmanur G. ve ailesi ile husumetli olduğunu saptadı. 5 gün önce Esmanur G., baba Hasan G. ile akrabaları Serkan G., Erkan G, Müge G., Erdem E. ve Zuhal G. gözaltına alındı. Hasan G. tutuklandı.



            'KAN'RAMAN
            Zonguldak'ta yaşayan esnaf Kemal Kılıç (55), 22 senede tam 66 kez kan bağışı yaptı. Yüzlerce insanın hayatını kurtardı. Arkadaşları arasındaki lakabının 'ayaklı kan bankası' olduğunu söyleyen Kılıç, "Kahve köşelerinde oturan arkadaşlarımız Kızılay'ın bağışı araçlarına giderek kan bağışında bulanabilir. 1 ünite kanla bir çocuğun hayatı kurtarılabilir. Şu ana kadar 66 kan bağışında bulundum. 67'inci kan bağışını yapacağım" ifadesini kullandı.



            ÖLÜMDEN DÖNDÜ
            Isparta'da Yalvaç'ta yaşayan 50 yaşındaki Kahraman Gül, mide yanmasından usandı! Arkadaşlarının önerisi üzerine zeytin yutmaya başladı. Arka arkaya 4 adet zeytin yutunca rahatsızlandı. Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Zeytinlerin ince bağırsağını tıkadığı anlaşıldı! Ameliyata alındı. Ölümden dönen Gül, "Arkadaşımın tavsiyesi beni bu hale soktu. Doktordan başkasını dinlemeyin" diye dert yandı.



            AH NURDAN
            Sivas'ta yaşayan 23 yaşındaki Nurdan Almalı, küçük yaşlarda judoya başladı. Başarı basamaklarını birer birer tırmandı. Göğsümüzü kabarttı. Ancak bu kez yürekleri yaktı. 1.5 yıl önce boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Nurdan Almalı'nın omurilik kanserine yakalandığı anlaşıldı. Birçok ameliyat geçirdi, kemoterapi aldı. Ancak hastalığı iyice yayıldı. Son 5 ayını yatağa bağımlı geçiren genç sporcu kurtarılamadı. Dün, sonsuzluğa uğurlandı.



                PES 'DOG'RUSU
                ABD'de dünyanın en çirkin köpeği yarışması düzenlendi. Dün gerçekleşen yarışta, jüri köpekleri tek tek inceledi. Etkinliğe Arizona'dan katılan, Bay Mutlu Yüz isimli köpeğin hikayesi herkesi etkiledi. Çünkü onu müzisyen Jeneda Benally barınaktan sahiplenmişti. 17 yaşındaki köpek sahibinde bin 400 dolarlık ödül getirdi.



                88 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 88 milyon 360 bin 620 lira devretti. 5 bilenler 115 bin 195'er, 4 bilenler 2 bin 32'şer, 3 bilenler 133'er, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                HEYECANLI'YÜZ'
                Şanlıurfa'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, tarihi atmosferiyle büyüledi. 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak gösterildi. Keşfedildiği günden bu yana kazıların devam ettiği Göbeklitepe'de neolitik döneme ait önemli eserler keşfedildi. Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Taş Tepeler projesindeki bazı alanlarda yapılacak kazıların 100 yıl sürebileceğini belirten Prof. Dr. Karul, "Çatıyla koruma altında olan alandaki D tapınağı olarak adlandırılan bina içerisinde de temizlik ve kazı çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.



                    OMİCRON ALARMI
                    COVİD-19                     korkusu yeniden patladı. ABD ve Avrupa ülkelerinde vaka ve vefat sayıları yeniden tırmandı! Ülkemizde de 6-12 Haziran arasında 7 bin 556 vaka çıktı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Doktor Bülent Tutluoğlu, Omicron'un alt varyantlarına karşı uyardı: Kontrolsüz artışın önlenmesi için test yapılmalı. Kapalı alanlarda maske takılmalı.



                    GÜZEL O'PARA'SYON
                    Manisa'da İranlı Tanya Jemeli, dün sosyete pazarına gitti. İçinde 10 bin lirası olan cüzdanını kaybetti. Bu sırada, pazarda görevli zabıta ekipleri yerde duran çantayı fark etti. Sahibine ulaşmak için harekete geçildi. Kamera kayıtlarından elde edilen bilgiyle çanta, sahibi Jemeli'ye teslim edildi. Genç kadın, ekiplere teşekkür etti.



                    ABD'DE KÜRTAJ İSYANI
                    ABD'de bir süredir tartışmaların odağına oturan kürtaj yasaklandı. Yüksek Mahkeme kürtajın buldan sonra anayasal hak olmadığı yönünde karar aldı. ABD Başkanı Joe Biden, "Yüksek Mahkeme, Amerikan halkının anayasal hakkını elinden aldı. Ülkemiz ve mahkeme için üzücü bir gün. Bu karar ülkeyi 150 yıl geriye götürdü" ifadesini kullandı. ABD medyası, bu yöndeki kararın, ülkede deprem etkisi yarattığını yazdı. Siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yaptı. Ülkede protestolar arttı. Vatikan ise karardan memnun olduklarını açıkladı.



                        NO SMOKİNG
                        Medya kralı Rupert Murdoch, 2016'da evlendiği 4. eşi Jerry Hall'un sigara içmesini onaylamadı. Eski manken, tüm ısrarlarına rağmen eşinin sigarayı bırakması yönündeki isteğini yapmadı. Bunun üzerine 91 yaşındaki Murdoch ile 65 yaşındaki Hall arasında sürekli tartışma çıktı. Son olarak Hall, eşinin Londra'da verdiği bir partiye katılmadı. Böylece ayrıldıkları haberleri yayıldı. Hall'in boşanmak eşinden 18 milyar dolarlık servetinin yarasını istediği ortaya çıktı.



                        SINIR ÖTESİ ŞİFA
                        Dr. Hande Özdinler, ALS'ye karşı önce ilaç buldu. Ardından kişiye özel gen tedavisi ile hastalığı bitirip dünyaya umut oldu: Hastalrın genlerindeki bozukluğu belirledik. Zararsız virüsü direkt beyne enjekte ettik. Bu yöntemle bir hastayı iyileştirdik.



                        YİNE SAĞANAK VURDU
                        Kastamonu'da sağanak yağış hayatı felç etti. Sada Çayı taştı, iki ilçeyle bağlantı kesildi.

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                        5 soruda asgari ücrete ara zam formülü
                        Haberler Yaşam Para yüzünden otelci çifti öldüren bir kadın üç yeğene ağırlaştırılmış müebbet!
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