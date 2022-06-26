Para yüzünden otelci çifti öldüren bir kadın üç yeğene ağırlaştırılmış müebbet!

İstanbul Avcılar'da otel sahibi Nuri Yıldız ve eşi Esra Yıldız'ın (38) öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cinayet zanlısı Nuri Yıldız'ın öz yeğenleri Aleyna (21), Mühyettin (36) ve Ferhat Yıldız (28) tutuklandı. Küçükçekmece Savcılığı, sanıklarla ilgili iddianameyi hazırladı. Sanıklardan Ferhat Yıldız'ın otellere ortak olmak için amcasına 600 bin lira verdiği, tartışmanın da bu yüzden çıktığı iddiası ortaya atıldı. Savcılık, üç yeğen hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açtı. Kızının fotoğrafı ve elbisesini sahibi olduğu anaokulundaki odasına asan Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dalkılıç, "Onlar dışarıda nefes alırken, ben burada nefes alamıyorum. Ben 9 aydır yaşamıyorum, bir enkazım. Yavrumun katillerinin en ağır cezayı aldıkları anı görmek için yaşıyorum. Ceza almaları için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı. Avukat Eren Serdar, savcılığın hazırladığı iddianamenin Küçükekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini aktardı.
SONSUZ AŞK
Çorum'da 77 yaşındaki Arif Uzun, 2015 yılında eşi Beyhan Uzun'u kaybetti. Önceki gün kabrini ziyaret için Ulu Mezarlığa gitti. Eşinin kabri başında dua eden Arif Uzun, bir süre sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eşinin mezar taşına sırtını yaslanarak oturduğu yerde kalan Uzun'u mezarlıkta çalışan belediye görevlisi fark etti. Talihsiz adam, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÖLÜMÜNE SEVDA!
Balıkesir Bandırma'da astsubay Burkay Urcan (28), polis memuru sevgilisi Kübra Açar'ı (24) tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Yenice Mahallesi'ndeki rüzgar türbinlerinin güvenlik görevlileri, gece 22.00'de silah sesi duyunca bölgeyi kontrol etti. Bir otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Görevliler, her iki kişinin de öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, cansız bedenlerin Bandırma Jandarma Komutanlığı'nda astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Kübra Açar'a ait olduğu tespit edildi. İlk incelemede Burkay Urcan'ın tabancayla Kübra Açar'a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. İddiaya göre, polis memurunun ayrılmak istemesi üzerine cinayet ve intiharın gerçekleştiği kaydedildi.