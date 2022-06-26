Para yüzünden otelci çifti öldüren bir kadın üç yeğene ağırlaştırılmış müebbet!

İstanbul Avcılar'da otel sahibi Nuri Yıldız ve eşi Esra Yıldız'ın (38) öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cinayet zanlısı Nuri Yıldız'ın öz yeğenleri Aleyna (21), Mühyettin (36) ve Ferhat Yıldız (28) tutuklandı. Küçükçekmece Savcılığı, sanıklarla ilgili iddianameyi hazırladı. Sanıklardan Ferhat Yıldız'ın otellere ortak olmak için amcasına 600 bin lira verdiği, tartışmanın da bu yüzden çıktığı iddiası ortaya atıldı. Savcılık, üç yeğen hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açtı. Kızının fotoğrafı ve elbisesini sahibi olduğu anaokulundaki odasına asan Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dalkılıç, "Onlar dışarıda nefes alırken, ben burada nefes alamıyorum. Ben 9 aydır yaşamıyorum, bir enkazım. Yavrumun katillerinin en ağır cezayı aldıkları anı görmek için yaşıyorum. Ceza almaları için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı. Avukat Eren Serdar, savcılığın hazırladığı iddianamenin Küçükekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini aktardı.