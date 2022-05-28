ABD'de koronavirüs çalışmaları yürüten ünlü Türk doktor Serhat Gümrükçü kiralık katil tuttuğu için tutuklandı



Serhat Gümrükçü-Berk Eratay

İLİŞKİLERİ BİLİNMİYOR

Soruşturmanın ilk aylarında Jerry Banks ve Lee Ethridge isimli iki Amerikalı Davis'i kaçırıp cinayeti işlemek suçuyla tutuklanırken, son olarak Gümrükçü ve Eratay'ın da cinayete azmettirmekten tutuklandıkları kaydedildi. İki Türk'ün Davis ile ne tür bir ilişkileri olduğu henüz belirsiz. Çıkarıldıkları ilk duruşmada tutuklanan Türklerin, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası alması bekleniyor.