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    • Yaşam
    • 28.05.2022 09:12
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    • 28.05.2022 09:22
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    ABD'de koronavirüs çalışmaları yürüten ünlü Türk doktor Serhat Gümrükçü kiralık katil tuttuğu için tutuklandı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsün tedavisi üzerine çalışmalar yapan Dr. Serhat Gümrükçü, 2018 yılında kiralık katil tutarak cinayete karışmak suçundan tutuklandı.

    Türk doktor kiralık katil tuttuğu için tutuklandı

    Los Angeles merkezli "Enochian BioSciences"ın kurucu ortağı Dr. Serhat Gümrükçü (39) ve şirketin Bilgi Teknolojileri Direktörü Berk Eratay (35), Gregory Davis adlı bir kişinin öldürülmesi için Kiralık Katil tutmakla suçlanarak tutuklandı.


    Dr. Serhat Gümrükçü

    ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gregory Davis'in Vermont eyaletindeki evinden kaçırılarak öldürüldüğü ve cesedinin, 7 Ocak 2018'de kilometrelerce uzakta, elleri bağlı, başı ile göğsüne kurşun isabet etmiş halde bulunduğu belirtildi.


    Serhat Gümrükçü-Berk Eratay

    İLİŞKİLERİ BİLİNMİYOR
    Soruşturmanın ilk aylarında Jerry Banks ve Lee Ethridge isimli iki Amerikalı Davis'i kaçırıp cinayeti işlemek suçuyla tutuklanırken, son olarak Gümrükçü ve Eratay'ın da cinayete azmettirmekten tutuklandıkları kaydedildi. İki Türk'ün Davis ile ne tür bir ilişkileri olduğu henüz belirsiz. Çıkarıldıkları ilk duruşmada tutuklanan Türklerin, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

        KORONAYI ARAŞTIRIYORDU
        ABD'de 2013'ten beri kanser ile enfeksiyon hastalıkları alanında hücre ve gen tedavisi araştırmaları yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, son olarak koronavirüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemi sayesinde tıp dünyasında adını duyurmuştu.

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        Haberler Yaşam ABD'de koronavirüs çalışmaları yürüten ünlü Türk doktor Serhat Gümrükçü kiralık katil tuttuğu için tutuklandı
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