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    • Yaşam
    • 26.06.2022 01:16
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    • 26.06.2022 01:16
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    Van'da üzücü olay! 3 ayrı noktaya düşen yıldırım nedeniyle 63 koyun telef oldu

    Van'ın Gürpınar ilçesinde akşam saatlerinde kötüleşen hava yerini ani bastıran sağanağa bıraktı. Gök gürültülü yağışın ardından belli noktalara yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar nedeniyle 63 koyun telef oldu.

    İHA
    Van’da düşen yıldırım 63 koyunu telef etti

    Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

    Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisinde meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu Sadık Armutçu isimli çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

    Bölgede olan başka bir çobanın haber vermesi sonucu olay yerine giden mahalle halkı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra jandarma ve ambulansa haber ettiler.

    Olayın yaşandığı bölge yoldan uzak olduğu için yaralı çobanı mahalle halkı kendi imkanları ile ambulansa ulaştırdı. Yaralı çoban ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Van'da üzücü olay! 3 ayrı noktaya düşen yıldırım nedeniyle 63 koyun telef oldu
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