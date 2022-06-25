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    • Yaşam
    • 25.06.2022 12:53
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    • 25.06.2022 13:01
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    SON DAKİKA: Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı! Gültekin'in Cemal Metin Avcı'ya şantaj yaptığına yer verildi

    Son dakika haberleri... Pınar Gültekin davasında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı'ya şantaj yaptığına yer verildi. Haksız tahrik indirimi ile ilgili detaylar da gerekçeli kararda yer aldı.

    Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar! Şantaj

    Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tartışmalı kararına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

    Kamuoyundan tepki çeken kararın gerekçesinde, "Böylelikle tanık Ceren'in aşamalarda alınan yeminli beyanları, maktulün kız kardeşi Sibel Gültekin'in mahkememizce hükme esas alınan Ula İlçe Jandarma Komutanlığında alınan beyanı, taraflar arasında para yatırma tarihleri dışında hiçbir görüşme bulunmadığı ve maktulün hesabına kartsız para yatırma işlemlerinin sanık tarafından gerçekleştirildiği hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde; maktulün sanık Cemal Metin'i aralarındaki evlilik dışı ilişkiyi eşine ve çevresine söyleyeceğinden bahisle tehdit ederek sanık Cemal Metin'den menfaat temin ettiği, maktulün söz konusu eylemlerinin öğretide ve yargısal içtihatlarda açıklama tehdidi ile menfaat temini olarak tanımlanan TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturduğu, TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen ve konusu suç oluşturan fiillerin ise haksız bir davranış olduğunun izahtan vareste olduğu, sanık Cemal Metin'in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında mahkememiz yargılamasına konu somut olayda TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiğinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde sabit olduğu gözetilerek mahkemece sanık hakkında verilen cezada TCK'nın 29. maddesi uyarınca indirim yapılmıştır." denildi.

    Pınar Gültekin'in katiline uygulanan haksız tahrik indirim kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

    Türk Ceza Kanunu'nun mevcut 29. maddesinde düzenleme, "Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir" şeklinde. Bu indirimler kademeli şekilde azaltılacak.

        "Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum." diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, büyük tartışma yaratan haksız tahrik indiriminin yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. Bürokratlar TCK'nın 29. maddesi üzerinde çalışma başlattı.



        EKİMDE YARGI PAKETİNDE
        Taslak çalışma ışığında, haksız tahrik indirimleri kademeli uygulanıp azaltılacak. Gültekin cinayetindeki gibi "tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde" haksız tahrik indirimi uygulanmaması değerlendiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu indirimin yapılması halinde de kriterleri net şekilde gösterilecek.

        TASARLAYIP CANAVARCA ÖLDÜRENLERE TAHRİK İNDİRİMİ YAPILAMAYACAK
        Değişiklikle kadın cinayeti sanıklarına kriterleri uyuyorsa çok daha az indirim yapılacak. Pınar'ın katili gibi tasarlayıp yakarak, üzerine beton dökerek canavarca öldürenlere tahrik indirimi yapılamayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis verilecek. Düzenlemenin ekim ayında Meclis'e sunulacak yargı paketinde yer alması bekleniyor.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı! Gültekin'in Cemal Metin Avcı'ya şantaj yaptığına yer verildi
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