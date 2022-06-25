Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın avukatının yaptığı skandal basın açıklamasına tepki yağdı

Muğla'da Pınar Gültekin, 2 yıl önce Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. 2 yıl süren davanın sonucunda, Avcı'ya haksız tahrik indiriminden 23 yıl ceza verildi. Yalnızca 14.5 yıl hapis yatacak olmasına tepkiler dinmedi. Avukat Ali Abdullah Erinan yaptığı açıklamayla müvekkilini aklama yoluna gitti! Sözleri, tüyler ürpertti:

Pınar Gültekin, hayattayken yanarak ölmedi. Bu da olayın canavarca hisle gerçekleşmediğini gösteriyor.

Maktul Gültekin, Cemal Metin Avcı'yı tehdit ve şantajla sömürmüştür. Kardeşi S.G. de ifadesinde bunu itiraf etmiştir. Bu durum hesap hareketleriyle tespit edilmiştir.

Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı'yı bayıltarak özel görüntülerini çekmiş, daha sonra 'Bu fotoğrafları ortaya çıkartırım' diyerek tehdit etmiştir. Avcı, görüntüleri almak isteyince bu eylem yaşanmıştır.

Avcı, olayı ceset bulunmadan itiraf etmiştir. Canavarca hisle birini öldürmesi mümkün değildir. Kendisi, aile yapısı ile yaşadığı yerde örnek gösterilen bir kişidir.







Cemal Metin Avcı, 14.5 yıl hapis yatacak. Avukat Ali Abdullah Erinan'ın açıklaması tepki aldı.



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