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    • Yaşam
    • 25.06.2022 01:31
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    • 25.06.2022 01:31
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    Kayseri'de drift atan kişiler ortalığı birbirine kattı! Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gece yarısı drift atan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Kazanın ardından çıkan kavga büyürken, polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

    İHA
    Drift atan kişiler ortalığı birbirine kattı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atan sürücü, park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından çıkan kavga büyürken, polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

    Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Camiikebir Mahallesi 149. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 38 AGF 800 plakalı aracı ile drift atan sürücü aracın hakimiyetini kaybedince sokak üzerinde park halinde bulunan 38 SU 453 plakalı araca çarptı.

    Kazanın ardından araçta bulunanlar arasında çıkan kavgaya, yakınları da katıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan 4 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazaya karışan araçlarda yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

    Kazayla ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kayseri'de drift atan kişiler ortalığı birbirine kattı! Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı
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